Bergüzar Korel'in yeni dizisi 'Düğüm'den yeni görüntüler

Yayınlanma: 21.09.2023 - 17:04

Güncelleme: 21.09.2023 - 17:41

Prime Video, geçtiğimiz günlerde ilk yerli Amazon Original dizisi Düğüm’ün, 2024 yılında Prime Video aboneleriyle bir araya geleceğini açıkladı. Çekimleri devam eden diziden yeni görsel yayınlandı.

Yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği Düğüm’ün başrolünde başarılı oyuncular Bergüzar Korel, Caner Cindoruk ve Serkan Altunorak yer alıyor. Yönetmenliğini Can Ulkay’ın yaptığı dizinin orijinal hikayesini Arman Güvenç kaleme alırken, senaryo tasarımını ise Selim Erkul üstleniyor. OGM Pictures’ın yapımı polisiye dram/gerilim türündeki dizi, işinde başarılı bir haberci olan Neslihan Turhan’ın hikayesini anlatıyor.

Dizide Bergüzar Korel, bütün kimliğini doğruluk ve dürüstlük üstüne kurmuş, yetenekli ve hırslı bir televizyoncu olan Neslihan’ı canlandırıyor. Serkan Altunorak ise Neslihan’ın eşi rolünde; duygusal, kırılgan ve sıcakkanlı bir akademisyen olan Vural karakterine hayat veriyor. Düğüm’de Nejat karakteriyle izleyicilerle buluşacak olan Caner Cindoruk ise cinayet büroda görev alan işinde başarılı bir komiser rolünü üstleniyor.