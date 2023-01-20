Prof. Dr. Selçuk Şirin’in başlattığı ‘1 Milyon Kitap Projesi’ne Tunç Soyer’den destek

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 07:33

İstanbul’da düzenlenen gecede konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “İyiliğin ne kadar bulaşıcı olduğunu gördük” dedi.

Gecede, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, siyaset dünyasının temsilcileri, sanatçılar ve çok sayıda destekçi de yer aldı.

Prof. Dr. Selçuk Şirin, “İlk başta her şey çok kolay görünüyordu ama sosyal medyada ‘Selçuk Hoca paraları toplayıp New York’ta harcıyor’ dendi. Bunları gördükçe buradaki insanlara dayandım. Tunç Bey’le bugün ikinci karşılaşmamız. Bir defa kahve içmeye gittim, anlattım. Projede kurumsal hiçbir desteğimiz yoktu. ‘Hocam biz de yapalım’ dedi. Yavaş yavaş büyüdük” dedi.

Gecede projenin destekçilerine plaket verildi. Komedyen Cem Yılmaz, sanatçı Gülben Ergen, gazeteci Cüneyt Özdemir, Candaş Tolga Işık, tiyatrocu Kaan Sekban da plaket alan isimler arasında yer aldı.