Prof. Dr. Sina Akşin’den ‘İstanbul Hükümetleri ve Milli Mücadele V’

16 Eylül 2022 Cuma, 00:03

Fotoğraf: NECATİ SAVAŞ

MUTLAKİYETTEN BÜYÜK ZAFER’E!

Yakın tarihimizin araştırmacı ve etkili bilim adamı Prof. Dr. Sina Akşin, İstanbul Hükümetleri ve Millî Mücadele üst başlığıyla yayınladığı çok değerli eserinin V. cildini yayımladı.

İstanbul Hükümetleri ve Milli Mücadele (Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları) genel başlıklı bu beş kitap şu ciltlerden oluşuyor:

I. Cilt: Mutlakiyete Dönüş (1918-1919) / 1976.

II. Cilt: Son Meşrutiyet (1919-1920) / 1992.

III. Cilt: İçsavaş ve Sevr’de Ölüm (1920) / 2010.

IV. Cilt: Savaş ve Etnik Temizlik: Yumuşatılmış Sevr Dönemi (1920-1921) / 2019.

V. Cilt: Büyük Zafer, İyonya Niyetlerini Çökerten Muharebe (1921-1922) / 2022.

Bu beş ciltlik eser araştırmaya ve belgelere dayalı bilimsel yapıtlardır. Bu kitaplar aslında 50 yıla yakın bir zaman süresinde tamamlanmıştır.

HOCASI PROF. DR. TARIK ZAFER TUNAYA’NIN İZİNDE USTA BİR TARİHÇİ

Robert Kolej’den mezun olan Sina Akşin, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde okudu. Kendisiyle 1955-1959 yıllarında sınıf arkadaşı oldum.

Akşin daha sonra ABD’de yüksek lisans yaptı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünde “Son Çağ tarihi” alanında doktora aldı. Sina Akşin yakın tarihimizin en önemli araştırmacılarından Prof. Dr. Tarık Zafer Tunaya’nın öğrencisidir ve onun açtığı yolda ilerleyen bir tarihçi kuşağının en önemli üyelerinden birisidir.

Akşin’in 31 Mart Olayı, Jön Türkler ve İttihat ve Terakki, 20. Yüzyıl Tarihi gibi kitaplarının yanında 5 ciltlik Türk Tarihi adlı yapıtın yayın yönetmenliğini yapmıştı.

TÜRK ORDUSUNUN TARİHE GÖMDÜĞÜ İYONYA ÖZERK DEVLETİ PROJESİ!

Son kitabında Akşin, çöken bir imparatorluğun küllerinden yepyeni bir devletin, Türkiye Cumhuriyeti’nin doğuşunun Büyük Zafer’le taçlanan son askeri aşamasını o döneme dair çok geniş basın ve belge taraması çerçevesinde okuyucuya sunuyor.

Değerli çalışmaları ve kitaplarıyla yakın tarihimize ışık tutan Prof. Dr. Sina Akşin, Atatürk’ün eşsiz politik ve askeri dehasıyla adım adım yürüttüğü süreçte İtilaf devletlerinin, özellikle de Fransa ile İngiltere’nin birbirinden nasıl ayrıştığını, Dumlupınar Meydan Muharebesi öncesindeki uzun diplomatik girişimler döneminde İzmir Merkez olmak üzere Ege Bölgesi’nde oluşturulan İyonya özerk devleti projesinin nasıl oluştuğunu, ancak 15 günde 300 kilometreyi aşıp Afyon’dan İzmir’e ulaşan Türk ordusu tarafından nasıl çökertildiğini belgeleriyle ortaya koyuyor.

Büyük Zafer’in 100. yılında Milli Mücadele’nin ruhunu anlamak için vazgeçilmez bir kaynak ortaya çıkmış bulunuyor.