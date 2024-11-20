Prof. Suna Kan keman günleri devam ediyor

Yayınlanma: 20.11.2024 - 15:43

Güncelleme: 20.11.2024 - 15:43

Ankara Devlet Konservatuvarları Derneği (ADK-DER), Çankaya Belediyesi iş birliği ve Sevda-Cenap And Müzik Vakfı’nın desteğiyle düzenlediği “Prof. Suna Kan Keman Günleri” etkinlikleri, ülkemizde yaşanan terör saldırıları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen son iki konserle devam ediyor.

İLK KONSERLER

19 Ekim Cumartesi günü Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi Konser Salonu’nda, Prof. Burak Tüzün şefliğinde ADK-DER Oda Orkestrası eşliğinde gerçekleşen konserde, “2. Suna Kan Keman Yarışması” ikincisi genç keman sanatçısı Ece Namlı solist olarak sahne aldı. Etkinlik, 21 Ekim Pazartesi günü Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Konser Salonu’nda, Prof. Rengim Gökmen yönetimindeki Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası’nın Suna Kan’ın doğum gününe ithaf ettiği konserle devam etti. Konserde, keman sanatçıları Tayfun Bozok ve Derya Bozok solist olarak performans sergiledi.

YAKLAŞAN KONSERLER

Etkinlikler, 21 Kasım Perşembe günü saat 19.00’da Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde düzenlenecek konserle devam edecek. Bu konserde, “1. Uluslararası Suna Kan Keman Yarışması” ikincisi Bulgar keman sanatçısı Zornitsa Ilarionova, Suna Kan’ın uzun yıllar resitallerinde eşlik eden piyanist Cana Gürmen ile sahne alacak.

KAPANIŞ KONSERİ

“Suna Kan Keman Günleri”nin kapanış konseri ise 2 Aralık Pazartesi günü saat 19.00’da yine Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde gerçekleşecek. Bu konserde, “2. Uluslararası Suna Kan Keman Yarışması” birincisi genç keman sanatçısı Ilgın Top, piyanist Çağdaş Özkan ile bir resital sunacak.

ADK-DER’İN MISYONU

2007 yılında kurulan ADK-DER, Mustafa Kemal Atatürk’ün “Milletimizin güzel sanatlar sevgisini her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek inkişaf ettirmek milli ülkümüzdür.” sözünü ilke edinerek, ülkemizin sanat yaşamını konserler, yarışmalar ve anma etkinlikleriyle desteklemeye devam ediyor. Dernek, ulusal ve uluslararası platformlarda Türk sanatını ve sanatçılarını teşvik ederek tanıtılmasında öncü bir rol üstleniyor.

Bu anlamlı etkinliklerle, Suna Kan’ın sanat mirası yaşatılarak yeni nesil sanatçılar desteklenmeye devam ediyor.