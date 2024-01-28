Promo ne demek, neyin kısaltması?

Özellikle medya sektöründe olmak üzere, son zamanlarda sıklıkla kullanılan "promo" kelimesinin anlamı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. "Promo" ne demek?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.01.2024 - 13:07
Promo ne demek, neyin kısaltması?
Abone Ol google-news

Son zamanlarda özellikle medya sektöründe yerini alan "promo" sözcüğü, Google'da en çok arananlar ile birlikte dilimize işlemiş durumda. Ünlüler, promolarını paylaşırken hedefleri ne? 

PROMO NE DEMEK?

Promo sözcüğü tahmin edileceği gibi promosyon sözcüğü kısaltmasıdır. Promosyon çok geniş bir alan için kullanılırken, promo televizyon sektörü ve albümler için kullanılır. 

Promo sözcüğü de promosyon sözcüğünün kullanımında ki özelliği taşır. Ünlü markalar, ürünlerini piyasaya sürmeden önce promosyon amaçlı tanıtım ürünlerini dağıttığı gibi hedefleri yüksek diziler veya hedefleri yüksek sanatçıların iddialı oldukları bir bölümü tanıtmasıdır.

PROMO CANLI İZLE NE DEMEK?

Promo canlı izle veya promo izle kelimeleri de Google'da son zamanlarda en üst sıralarda yerini almakta. "Promo canlı izle" diye yapılan aramalardan insanlar, sabırsızlıkla bekledikleri dizi veya albümün beklenen tanıtım bölmü gelmiş mi diye merak ediyor.

PROMO ÖRNEK CÜMLE

Yayınladığımız promo bölümünü, beklediğimiz kadar kişi izlemedi.


promosyon haberleri medya haberleri sektör haberleri

İlgili Haberler

Sosyal medyadan öğrendim!

Sosyal medyadan öğrendim!
Altay'da ayrılık: Sosyal medyadan açıkladı!

Altay'da ayrılık: Sosyal medyadan açıkladı!
Sosyal medya fenomeni Onur Elmas hakkında 20 yıl hapis istemi

Sosyal medya fenomeni Onur Elmas hakkında 20 yıl hapis istemi

En Çok Okunan Haberler