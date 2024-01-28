Promo ne demek, neyin kısaltması?

Yayınlanma: 28.01.2024 - 13:07

Güncelleme: 28.01.2024 - 13:07

Son zamanlarda özellikle medya sektöründe yerini alan "promo" sözcüğü, Google'da en çok arananlar ile birlikte dilimize işlemiş durumda. Ünlüler, promolarını paylaşırken hedefleri ne?

PROMO NE DEMEK?

Promo sözcüğü tahmin edileceği gibi promosyon sözcüğü kısaltmasıdır. Promosyon çok geniş bir alan için kullanılırken, promo televizyon sektörü ve albümler için kullanılır.

Promo sözcüğü de promosyon sözcüğünün kullanımında ki özelliği taşır. Ünlü markalar, ürünlerini piyasaya sürmeden önce promosyon amaçlı tanıtım ürünlerini dağıttığı gibi hedefleri yüksek diziler veya hedefleri yüksek sanatçıların iddialı oldukları bir bölümü tanıtmasıdır.

PROMO CANLI İZLE NE DEMEK?

Promo canlı izle veya promo izle kelimeleri de Google'da son zamanlarda en üst sıralarda yerini almakta. "Promo canlı izle" diye yapılan aramalardan insanlar, sabırsızlıkla bekledikleri dizi veya albümün beklenen tanıtım bölmü gelmiş mi diye merak ediyor.

PROMO ÖRNEK CÜMLE

Yayınladığımız promo bölümünü, beklediğimiz kadar kişi izlemedi.