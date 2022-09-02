02 Eylül 2022 Cuma, 00:02

Aklın Uçurumunda (Parma Kitap) yazar, uzman psikolog Melih Yıldız’ın ikinci kitabı. Psikoloji Dünyasından İzler alt başlığını taşıyan Aklın Uçurumunda şiir, edebiyat, sanat dünyamızda izler bırakmış Cenap Şahabeddin, Ahmet Haşim, Sabahattin Ali, Yahya Kemal, Neyzen Tevfik, Fikret Mualla, Şukûfe Nihal, Peyami Safa, Süreyya Bıyıkoğlu, Ara Güler ve daha birçok ismin yaşam hikâyelerini ve psikolojilerini ele alıyor.

İçsel sıkıntılarla yüklü, dram dolu portrelerin aktarıldığı kitabın bir diğer özelliği; unutulmaya yüz tutmuş şiir, edebiyat ve sanat dünyasından isimlerin de tekrar gün ışığına çıkarılıyor olması. Kendisi gibi şair olan ve erken yaşta ölen kardeşi Ahmed Safa’nın ölümünü unutamayan, bu ölümün kendisinde yarattığı izleri ömrünün sonuna kadar taşıyan, Abdülhamit’e karşı muhalif duruşundan dolayı sürgün yiyen İsmail Safa da bu isimlerden biri.

Melih Yıldız kitabında, 1857’de Sultan Abdülmecid tarafından kurulmasına izin verilen La paix Hastanesi’nin psikiyatri servisine de değiniyor. Bu servisin hastaları arasında, şair Cenap Şahabettin’in kendi kadar tanınan kardeşi Osman Fahri de vardır.

Dersler verdiği şair Şukûfe Nihal’e aşık olan, yıllar sonra Şukûfe Nihal’in yakın arkadaşı Mithat Sadullah’la evlendiğini ilginç bir buluşma sırasında öğrenen Osman Fahri, yaşadığı travmalar sonucunda intihara kalkışacak ve ilerleyen günlerde La Paix’in psikiyatri servisinde yaşamı son bulacaktır. İlerleyen zamanlarda Şukûfe Nihal ve Sabahattin Ali’nin annesi Hüsniye Hanım da bu servisin hastaları arasında yer alacaktır.

Fransız La Paix Hastanesi gibi, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi de Neyzen Tevfik gibi birçok ünlü ismin tedavi gördüğü bir yerdir.

Aklın Uçurumunda, edebiyatımızda ve sanatımızda iz bırakmış isimlerin yaşam hikâyelerinin bilinmeyenlerinin aktarıldığı sıradışı bir çalışma.

Aklın Uçurumunda / Melih Yıldız / Parma Kitap / 126 s.