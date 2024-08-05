Psikolojik dram Biraz Yağmur Yağmalı ve fantastik aksiyon komedi Deadpool&Wolverine vizyonda: Aile bazen cehennemdir

Yayınlanma: 05.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 05.08.2024 - 04:00

Orta sınıfa ait sosyal konumunu yükseltmek isteyen Cai, mutsuz, umutsuz ve yorgundur. Hasta kayınvalidesine bakan, dikbaşlı kızı Lin’le uğraşan, mesafeli, soğuk işadamı kocası Ding’ten boşanmak isteyen Cai, aile dinamikleri ile toplumsal ilişkiler arasında sıkışıp kalmıştır. Basket maçı bitiminde kızını almak için okula giden Cai, kazayla yaşlı bir kadını yaralayınca yıllar boyunca içinde biriktirdiği sorunlar yüzeye çıkıverir. Bu dramatik kazayla Cai kişiliğinin saklı kalmış yanlarıyla da yüzleşir. Cai’nin, kocası Ding, kızı Lin, kayınvalidesiyle ilişkisi mesafeli, soğuktur, salt bakıcıdan yakınlık görür. Pozitif enerji saçan siyam kedisi bile evdeki ağır, baskıcı havayı değiştiremez. Cai’nin cinselliğe ilgisi acı vericidir, zevk almaktan uzaktır.

DEADPOOL&WOLVERİNE DAYANIŞMASI

Hayranları antikahraman, eski paralı asker, küfürbaz, bencil, ilgi manyağı, megaloman, geveze Deadpool’un devam filmini uzun süredir, 2018’den beri bekliyorlardı. COVID-19 salgını, senaristlerin grevi, yapımcı şirket 20th Century Fox’un Disney Stüdyoları tarafından satın alınması üçüncü devam filmini epeyce geciktirdi. İki zıt karakteri Deadpool ile Wolverine/ Logan’ı biraraya getiren X-Men, Daredevil, Elektra, Fantastik Dörtlü’yü de paketine katan Disney bu fantastik aksiyonla yüksek kazanç sağlayacağını biliyordu. Epeyce kanlı, grafik şiddetle, argo konuşmalarla, belden aşağı esprilerle, çok sayıda süper kahramanla, antikahramanlarla dolu film; hayranları için kesintisiz aksiyonu, şiddeti, dövüşü garanti ediyor.

Çoklu evren, bağlayıcı varlık, zaman değişim otoritesiçizgisi- makinesi, cameo’lar, geriye dönüşler, Hiçlik bölgesi, Deadpool sürüsü yer alan; Mad Max, Furiosa, Sınır bölgelerine gönderme yapan filmde Deadpool arkadaşlarını kurtarmaya karar verir. Bunu tek başına yapamayacağı için de yanına içe dönük, az konuşan, öfkeli Wolverine’i alır. Tam bir erkek dayanışmasını yansıtan filmde Fox’un yıkılmış logosu önündeki dövüşler, Deadpool’un köpeği Kör Al ile öpüşmesi, Z kuşağı ve travmaları, Grease müzikali ve Madonna’nın Like a Prayer şarkısıyla toplu koreografik çatışmalar ilginç sahnelerdir.

“Bazen kurtardığımız insanlar gün gelir bizi kurtarırlar” mesajını veren Shawn Levy’nin yönettiği, Ryan Reynolds (oyuncu-senaristyapımcı), Hugh Jackman, Matthew Macfadyen, Emma Corrin, Chris Evans, Jennifer Garner, Wesley Snipes, Channing Tatum’un oynadığı Deadpool&Wolverine gösterimde. Sürprizlerle dolu final jeneriklerini sonuna dek izleyin.

EDWARD HOPPER ETKİSİ

Görüntü yönetmeni Constanze Schmit, Cai’nin bunalımını izleyiciye dar kadraj kompozisyonlarıyla, yarı karanlık aydınlatmayla, sarı neon ışıklarıyla, sabit neon ışıklarıyla, sabit uzak planlarla, 4:3 film formatıyla yansıtır. Kapılar, pencereler hapishane hücresinde gibi karakterleri hareketsiz kılarlar. Yakın ikili planlarda oyuncuların yüzlerinin yarısı seçilir. Klostrofobik atmosfer, sıkışmışlık, kıstırılmışlık duygusu birebir duyumsanır. Karanlığın içindeki uzun kaydırmalar izleyicinin ruhunu iyice daraltır. Genel aydınlatma sokak lambalarının ya da evdeki aydınlatmanın sarı hüzmelerinden oluşur.

Müzik, çevre sesleri rahatsız edici derecede kulakları tırmalar. Yang, ünlü ressam Edward Hopper’dan etkilenmiştir. Kent insanları ve onların kentsel mekânlarla ilişkilerini anlatmayı seven ressamın filmdeki izleri açıkça görülür. Yu Aier, Di Shike, Wei Yibo, Cao Yuqiang’ın Biraz Yağmur Yağmalı filmigösterime girdi.