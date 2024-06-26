Yürüyen Şato 20 yıl sonra yeniden vizyonda: Sessiz Bir Yer, Bir Zamanlar Gelecek ve daha fazlası... İşte bu haftanın filmleri!

REEL İSTANBUL ORGANİZE

Turgay bir baltaya sap olamayan işe yaramazın tekidir ve tek bildiği kumar oynayıp hırsızlık yapmaktır. Çocukluk arkadaşı Kinyas da kendisi gibidir. İki arkadaş Kumarhaneci Feramuz’a büyük bir borç takmıştır ve ondan kaçıp dururlar. Bu esnada da çevrelerinde kim denk gelirse onları da dolandırırlar.