Yürüyen Şato 20 yıl sonra yeniden vizyonda: Sessiz Bir Yer, Bir Zamanlar Gelecek ve daha fazlası... İşte bu haftanın filmleri!
Bu hafta da, komedi, animasyon, gerilim ve dram türlerinde birbirinden farklı filmler vizyona girecek. Yerli ve yabancı türdeki filmler 28 Haziran Cuma günü sinemaseverler ile buluşacak. Vizyonda yer alan filmlerin yanı sıra; Sessiz Bir Yer: Birinci Gün, Bir Zamanlar Gelecek: 2121, La Hayde Maske, Harruk, Reel İstnabul Organize, Şeyda, Yakamoz, Blue Lock The Movie filmleri vizyona girecek. Ayrıca Yürüyen Şato yıllar sonra yeniden beyazperdede izleyicisi ile buluşacak.
YÜRÜYEN ŞATO
Ülkesinin barışı sürekli tehdit altındayken, hayat dolu ama sevilmeyen bir şapkacı olan Sophie, beklenmedik bir savunucunun dikkatini çeker. Ancak gözleri fıldır fıldır dönen bu genç kızın yolu, aşırı duygusal yükleri olan yetenekli genç sihirbaz Howl ile kesişince, bir kıskançlık krizi şapkacının dünyasını sonsuza dek alt üst eder.
YAKAMOZ
1924 yılıdır. Kavalalı Balıkçı İsmail Reis ve ailesi, Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi sebebiyle bir İç Anadolu Kasabası olan Gelveri'ye göç etmek zorunda kalır. Erken gelişleri sebebiyle henüz kasabadan ayrılmamış olan Rum çömlekçi Dimitrios ve ailesiyle bir süre aynı evi paylaşmak zorunda kalacaklardır.
LA HAYDE MASKE
Film, dünyaca ünlü La Casa de Papel dizisinden ilham alarak bir soygun gerçekleştirmeyi planlayan mahalle esnafının maceralarını konu alıyor.
BİR ZAMANLAR GELECEK: 2121
Film, gelecekte iklim krizinin yol açtığı kıtlık sebebiyle insanlığın kendini içerisinde bulduğu yeni koşullarda hayatını sürdüren bir ailenin hikâyesini anlatıyor.
SEYDA
İranlı bir kadın olan Şeyda, 6 yaşındaki kızıyla birlikte Avustralya’ya iltica eder ve kadın sığınma evine yerleşir. Fars yeni yılı kutlamalarında, Nevruz geleneklerinde ve yeni başlangıçlarda teselli bulan Şeyda’nın özgürlüğüne giden yoldaki tek engel, birdenbire tekrar hayatlarına dahil olan eski kocasıdır.
HARRUK
Film, küçük bir kasabanın yeni doktoru olan Berat'ın, eski bir büyüyle kendisine musallat olan kabusların gerçek hayatına sızmasıyla yaşadıklarını konu ediniyor.
BLUE LOCK THE MOVIE - EPISODE NAGI
Seishiro Nagi, sloganı “sinir bozucu” olan tembel bir lise öğrencisidir. Dünya Kupası'nı kazanma hayali kuran sınıf arkadaşı Reo Mikage, onun futbola olan yeteneğini keşfeder ve oynamaya davet eder. Seishiro, ezici futbol yeteneğini gösterdikten sonra Blue Lock Projesi'ne davet edilir. Orada Kiyoyoichi, Hacchiraku Mawaru ve Itoshi Rin dahil olmak üzere ülkenin her yerinden grevcilerle tanışır.
REEL İSTANBUL ORGANİZE
Turgay bir baltaya sap olamayan işe yaramazın tekidir ve tek bildiği kumar oynayıp hırsızlık yapmaktır. Çocukluk arkadaşı Kinyas da kendisi gibidir. İki arkadaş Kumarhaneci Feramuz’a büyük bir borç takmıştır ve ondan kaçıp dururlar. Bu esnada da çevrelerinde kim denk gelirse onları da dolandırırlar.
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