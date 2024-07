Bu hafta ‘Beni Ay’a Uçur’, ‘Anne Kalk!’ ve ‘Kasırgalar’ filmleri vizyonda

Yayınlanma: 13.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 13.07.2024 - 04:00

Komedilerin yaratıcısı Greg Berlanti, romantik komedisi “Beni Ay’a Uçur”da 1960’larda ABD ile Sovyetler Birliği arasındaki Soğuk Savaş dönemini ve Ay’a yolculuğu eğlenceli bir anlatımla betimliyor. Beyaz Saray “Apollo 11” projesine çok önem verince finansal kaynakları iyice kısıtlanan NASA’ya para toplamak için başarılı, hırslı, sarışın, güzel pazarlamacı Kelly, halkla İlişkiler uzmanı olarak işe alınır. Yenilgiyi asla kabul etmeyen Başkan’ın gizli danışmanı Kelly’ye Ay’a inişin alternatif versiyonunu hazırlamasını emreder. Çok gizli “Artemis Projesi”ni yöneten Kelly, Kore gazisi idealist fırlatma direktörü Cole ile aralarında nefret-aşk ilişkisi olsa da gizli görevine öncelik verir. İlk kez birlikte oynayan Scarlett Johansson ile Channing Tatum klasik romantik komedilerdeki zıt karakterlerdir, sürekli birbirlerine sataşan, laf yetiştiren Katharine Hepburn-Spencer Tracy çiftini anımsatırlar. Artık Ay’a iniş önemli değildir, önemli olan ABD’nin Sovyetler Birliği’ni yenip kontrolü ele almasıdır. İnsanlık için atılan bu büyük adıma alaycı, komik yaklaşan Berlanti, Frank Sinatra’nın kült şarkısı “Fly Me to the Moon” ile, 1960’ların romantik komedilerine nostaljik bir gönderme yapıyor. Yapım tasarımları, kostümler, görüntü çalışması, 1950-60’ların atmosferi, seçilen romantik şarkılar çok başarılı.

Yapımcılığını üstlenen Scarlett Johansson’la birlikte Channing Tatum, Woody Harrelson, Jim Nash oyuncu kadrosundalar.

ANNELER VE OĞULLARI

Jerker Virdborg’un “Mamma/Soffa” adlı kısa öyküsünden sinemaya uyarladığı ilk uzun metrajı “Anne, Kalk!”ta Niclas Larsson, ebeveyn-çocuk ilişkisini, aile, bağışlama, pişmanlık, ebeveyn olmayı tartışıyor. David, annesini şifonyer satın alması için eski bir mobilya mağazasına götürür. Yaşlı kadın oturduğu kanepeden kalkmaz, oğluna onu burada bırakıp gitmesini söyler. David ne yapacağını şaşırır, yıllarca görmediği üvey kardeşleri Gudfrudd’la Linda’yı mağazaya çağırır. Linda, radikal şekilde en iyi çözümün 112’yi aramak olduğunu söyler. Kurguyu destekleyen müziğin eşliğinde bu parçalanmış ailenin geçmişini, ilişkilerini keşfetmeye başlarız. Tek mekânda geçen filmini metaforik anlatımlarla destekleyen Virdborg, mekânı tiyatro sahnesi gibi kullanır, gerçeküstü bir atmosfer (özellikle finaldeki son akşam yemeği sekansı) yaratır. Scarlett Johansson gibi filmin yapımcısı da olan Ewan McGregor efsane aktris Ellen Burstyn (Şeytan), Rhys Ifans, Lara Flynn Boyle, Taylor Russell, F. Murray Abraham’ın oynadığı dramatik kara komedi “Anne, Kalk!”, “yaşam küçük sorunlarla uğraşmak için çok kısa” mesajını iletir.

DOĞA HER ZAMAN KAZANIR



1996’da Jan De Bont’un kült felaket filmi “Kasırga”dan esinlenen Lee Isaac Chang, 200 milyon dolar bütçeyle yeni bir versiyon çekti. “Kasırgalar” devam filmi, yeniden çevirim değil. İklim değişikliği, küresel ısınma, meteorolojik koşullar ve doğaya fazla müdahele yüzünden günümüzde insanlar doğal afetlerle daha çok uğraşıyorlar. Senaryosunu ünlü Michael Crichton’la Anne-Marie Martin’in yazdığı, Helen Hunt’la Bill Paxton’ın rol aldığı, dijital efekt içermeyen “Kasırga”dan 28 yıl sonra yeni “Kasırgalar”; Daisy Edgar-Johns, Glen Powel, Anthony Ramos’tan oluşan genç oyuncularla, bol dijital efekt kullanılarak mükemmel ses tasarımlarıyla çekildi. Kasırgayı terbiye eden genç avcılar, doğrudan doğruya kasırgaların içine girip zararı en aza indirgemeye çalışıyorlar. Felaket ve gerilim türlerini harmanlayan filmin yapım ve ses tasarımları çok başarılı.