Ragnarok 3. sezon fragmanı yayımlandı!

Yayınlanma: 05.08.2023 - 11:19

Güncelleme: 05.08.2023 - 11:19

Ragnarok 2020 yılında mitoloji tutkunları ile buluşan orijinal Netflix dizisi. 3. sezonu ile final yapacak olan dizinin ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Ragnarok 3. sezonu ne zaman yayımlanacak? Ragnarok 3. sezonunda kim oynuyor? İşte ayrıntılar...

RAGNAROK DİZİSİNİN KONUSU NE?

Ragnarok, küçük bir Norveç kasabasında yaşananları konu ediyor. Edda, ılık kışlara ve şiddetli yağmurlara maruz kalan bir kasabadır. Burada yaşayan insanlar, mevsim değişikliklerinden dolayı oldukça muzdariptir. Eğer kimse bu duruma müdahele etmezse, kıyamet çok da uzakta değildir.

RAGNAROK DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU

David Stakston

Jonas Strand Gravli

Herman Tømmeraas

Theresa Frostad Eggesbø

Synnøve Macody Lund

Gísli Örn Gar?arsson

RAGNAROK 3. SEZONU NE ZAMAN VE NEREDE YAYIMLANACAK?

Yönetmenliğini Mogens Hagedorn ve Jannik Johansen'in yaptığı Ragnarok dizisi 3. sezonu ile ekranlara veda edecek. Netflix yapımı dizinin 6 bölümden oluşan 3. sezonu 24 Ağustos tarihinde Netflix kütüphanesine eklenecek.