Ragnarok 3. sezon fragmanı yayımlandı!
Norveç yapımı Ragnarok dizisinin final sezonu olacak 3. sezonunun yayımlanmasına kısa bir süre kaldı. Netflix, dizinin ana fragmanını hayranları ile paylaştı. Dizinin tutkunları yeni sezonun ne zaman ve nerede yayımlanacağını, kaç bölümden oluşacağını merak ediyor. Peki, Ragnarok 3. sezonu ne zaman yayımlanacak? Ragnarok 3. sezonunda kim oynuyor?
Ragnarok 2020 yılında mitoloji tutkunları ile buluşan orijinal Netflix dizisi. 3. sezonu ile final yapacak olan dizinin ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Ragnarok 3. sezonu ne zaman yayımlanacak? Ragnarok 3. sezonunda kim oynuyor? İşte ayrıntılar...
RAGNAROK DİZİSİNİN KONUSU NE?
Ragnarok, küçük bir Norveç kasabasında yaşananları konu ediyor. Edda, ılık kışlara ve şiddetli yağmurlara maruz kalan bir kasabadır. Burada yaşayan insanlar, mevsim değişikliklerinden dolayı oldukça muzdariptir. Eğer kimse bu duruma müdahele etmezse, kıyamet çok da uzakta değildir.
RAGNAROK DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU
David Stakston
Jonas Strand Gravli
Herman Tømmeraas
Theresa Frostad Eggesbø
Synnøve Macody Lund
Gísli Örn Gar?arsson
RAGNAROK 3. SEZONU NE ZAMAN VE NEREDE YAYIMLANACAK?
Yönetmenliğini Mogens Hagedorn ve Jannik Johansen'in yaptığı Ragnarok dizisi 3. sezonu ile ekranlara veda edecek. Netflix yapımı dizinin 6 bölümden oluşan 3. sezonu 24 Ağustos tarihinde Netflix kütüphanesine eklenecek.
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