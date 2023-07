Ağustos ayında Netflix: Johnny Depp - Amber Heard Davası, Ragnarok, Kötü Adamın 10 Günü...

Bu ay da Netflix kütüphanesine birbirinden yeni film ve diziler eklenecek. Eklenecek diziler arasında; 2022 yapımı gerilim dizisinin yeni sezonu Güneşin Karanlığında, 2014 yılında yayımlanmaya başlayan anime The Seven Deadly Sins, Madelaine West Duchovny'nin başrolde yer aldığı drama dizisi Painkiller, 2021 yılında yayımlanmaya başlayan komedi dizisi The Upshaws, Herman Tømmeraas ve David Stakston gibi isimlerin yer aldığı Ragrarok yer alıyor.

Gelecek filmlerden ise Gal Gadot'un istihbarat ajanı Rachel Stone karakterine hayat verdiği Heart of Stone, Nejat İşler, Hazal Subaşı ve İlayda Alişan'ın yer aldığı Kötü Adamın 10 Günü Netflix kütüphanesine eklenecek.

Ek olarak aylardır beklenen belgesel Johnny Depp - Amber Heard Davası da bu ay Netflix kütüphanesindeki yerini alacak.