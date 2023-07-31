Ağustos ayında Netflix: Johnny Depp - Amber Heard Davası, Ragnarok, Kötü Adamın 10 Günü...
Bu ay da Netflix kütüphanesine birbirinden yeni film ve diziler eklenecek. Eklenecek diziler arasında; 2022 yapımı gerilim dizisinin yeni sezonu Güneşin Karanlığında, 2014 yılında yayımlanmaya başlayan anime The Seven Deadly Sins, Madelaine West Duchovny'nin başrolde yer aldığı drama dizisi Painkiller, 2021 yılında yayımlanmaya başlayan komedi dizisi The Upshaws, Herman Tømmeraas ve David Stakston gibi isimlerin yer aldığı Ragrarok yer alıyor.
Gelecek filmlerden ise Gal Gadot'un istihbarat ajanı Rachel Stone karakterine hayat verdiği Heart of Stone, Nejat İşler, Hazal Subaşı ve İlayda Alişan'ın yer aldığı Kötü Adamın 10 Günü Netflix kütüphanesine eklenecek.
Ek olarak aylardır beklenen belgesel Johnny Depp - Amber Heard Davası da bu ay Netflix kütüphanesindeki yerini alacak.
GÜNEŞİN KARANLIĞINDA (3 Ağustos)
Güneş'in Karanlığında dizisinin ikinci sezonunun son ksımı Netflix'te yerini alacak.
Lisa'nın duruşması yaklaşırken Mickey şüpheleriyle, zorluklarla ve beklenmedik gelişmelerle boğuşur. Izzy önemli hamleler yaparken Lorna ve Cisco da büyük günlerini planlar.
THE SEVEN DEADLY SINS: GRUDGE OF EDINBURGH PART 2 (8 Ağustos)
Yaşadıkları trajik kazanın ardından Lancelot ile ilk kez tekrar bir araya gelen Tristan, annesinin hayatını kurtarmak için içindeki iblisleri yenmeyi öğrenmelidir.
PAINKILLER (10 Ağustos)
Amerika'daki opioid salgının nedenlerini ve sonuçlarını irdeleyen bu drama, sorumluları, kurbanları ve gerçeği arayan bir soruşturmacıyı konu alıyor.
HEART OF STONE (11 Ağustos)
Bir istihbarat ajanı, adına çalıştığı küresel ve gizemli barışı koruma örgütünün en değerli ve en tehlikeli silahının çalınmasını önlemeye çalışır.
JOHNNY DEPP VE AMBER HEARD DAVASI (16 Ağustos)
Her iki tarafın ifadelerini ilk kez yan yana gösteren bu belgesel, Hollywood'u sarsan davayı ve bunun internetteki yansımalarını mercek altına alıyor.
THE UPSHAWS 4. KISIM (17 Ağustos)
Bu komedi dizisinde Indiana'da yaşayan, işçi sınıfından siyahi bir aile, gündelik dertlerle uğraşırken daha iyi bir hayat ve mutlu bir yuva için çabalıyor.
MAYMUN KRAL (18 Ağustos)
Bir maymun, büyülü dövüş değneği ile birlikte destansı bir serüvene atılarak iblisler, ejderhalar ve tanrılarla mücadele eder. En büyük düşmanı ise kendi egosudur.
KÖTÜ ADAMIN 10 GÜNÜ (18 Ağustos)
Hayatta sahip olduğu her şeyi kaybettikten sonra kötü bir adam olmaya karar veren Sadık, üçlemenin aksiyon dolu üçüncü filminde köşkte işlenen tuhaf bir cinayeti çözmeye çalışır.
RAGNAROK 3 . SEZON (24 Ağustos)
İyilikle kötülük arasındaki çizgi bulanıklaşırken Magne'nin cesareti, tanrılarla devler arasındaki son efsanevi savaşta çok büyük bir sınavdan geçmek üzeredir.
En Çok Okunan Haberler
-
- Oğlu öldürülen baba konuştu!
- Esenyurt’taki 'tekel bayisi' vahşetinde yeni gelişme
- İBB adayını açıkladı
- SGK açıkladı: Çift maaş alma imkanı
- AB'den İsmailağacıları üzecek karar
- İşte Cumhur İttifakı'nın İzmir planı
- Akbelen'deki kelepçe katile takılmadı
- Soylu'ya 'Esenyurt' tepkisi!
- Akaryakıta yeni zam geliyor
- O şehir hastanesi açılmadan tartışma yarattı