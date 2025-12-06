Ramiz Gökçe’nin ‘İnkılap’ eserinin heykel formu IAAF’dan kaldırıldı: Gericiler istedi, eser yok oldu

Bu yıl 6’ncısı yapılan İstanbul Sanat ve Antika Fuarı (IAAF), 4 Aralık’ta sanatseverlerle buluştu. Türk ve yabancı 1500’ü aşkın sanatçının resim, heykel, fotoğraf ve tasarım alanlarındaki üretimlerinin yer aldığı fuar yarın sona erecek.

Fuarda birçok galerinin yanı sıra, sanatçıların bireysel sergileri, üniversite öğrencileri, sanat derneklerinin sergileri ve antikacılar da yer alıyor.

Gökçe’nin karikatürü Fuarda, Asil Efe Işın ve Murat Katfar imzalı “İnkılap” heykeli de sergilenenler arasındaydı.

Karikatürist Ramiz Gökçe’nin 13 Haziran 1947’de, Mizah dergisinin kapağında yer alan ve Mustafa Kemal Atatürk’ün gericiliği sembolize eden dört başlı yeşil canavarı “İnkılap” kılıcı ile öldürmesini resmeden illüstrasyondan esinlenilerek üretilen heykeli, gericiler hedef aldı.

Önceki akşam sosyal medyadan çağrı yapan Büyük Doğu Akıncıları Derneği (İBDA-C), İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi önünde toplanmak istedi. Polis, grubun Lütfi Kırdar Kongre Merkezi önünde toplanmasına izin vermedi. Polisin gözetiminde Darülbedai Parkı’nda toplanan grup, güvenlik güçleriyle uzun bir görüşmenin ardından Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nin Rumeli Salonu önüne yürüdü. İBDA-C’cilerle güvenlik güçleri arasındaki konuşmalarda eylemcilerin, “Biz burada değil, Lütfi Kırdar’ın önünde basın açıklaması yapmak istiyoruz. Gerekirse çağrı yaparız, olayı büyütürüz” sözleri dikkat çekti.

İNTİKAM YEMİNİ ETTİLER

Eylemcilerin Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’ne yürümesine, izin veren güvenlik güçleri, salonun kapısının önünde bir barikat oluşturdu. Burada basın açıklaması yapan göstericiler, intikam yemini etti.

Açıklamanın ardından grup olaysız dağıldı.

Tartışmalara konu olan heykel ise artık fuarda sergilenmiyor. Gericilerin hedef göstermesinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı heykelle ilgili soruşturma başlattı. Başsavcılığın talimatıyla sergi alanında yer alan heykel hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan inceleme başlatıldı. Asil Efe Işın ve Murat Katfar gözaltına alındı.