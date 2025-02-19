‘Ranza’ romanı okurlarla buluştu: Gerçek dostlukların değeri keşfediliyor

Yayınlanma: 19.02.2025 - 16:39

Güncelleme: 19.02.2025 - 16:49

Yazar-Emekli Albay Barış Bulut’un kaleme aldığı yeni romanı "Ranza", Tilki Kitap’tan çıktı. Kitapseverlerin heyecanla okuyacağı 328 sayfalık kitapta, 11 yaşındaki bir çocuğun aile sıcaklığının tanıdık dünyasından uzaklaşırken, hayatın inişli çıkışlı yollarının insan üzerindeki etkisini ve yeni bir hayata adım atmanın heyecanıyla bu eşikte kendini bulma mücadelesini konu alıyor.

Bu sıcak hikayede hem gerçek dostlukların değeri keşfediliyor hem de geçmişin izleriyle döşenmiş geleceğe açılan bu kapıdan ilerlerken, aidiyet duygusunun ne demek olduğu öğreniliyor. Daha önce “Sabırsız Çilek Tohumu Mutlu” ile “Yakup Dede ve Toprak” isimli çocuk kitaplarını okurlarıyla buluşturan Barış Bulut’un yeni romanına, yayınevinin internet sitesinden ulaşılabiliyor.