‘Ranza’ romanı okurlarla buluştu: Gerçek dostlukların değeri keşfediliyor

Yazar-Emekli Albay Barış Bulut’un kaleme aldığı yeni romanı 'Ranza', Tilki Kitap’tan çıktı.

‘Ranza’ romanı okurlarla buluştu: Gerçek dostlukların değeri keşfediliyor
Abone Ol google-news
ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 19.02.2025 - 16:39

Yazar-Emekli Albay Barış Bulut’un kaleme aldığı yeni romanı "Ranza", Tilki Kitap’tan çıktı. Kitapseverlerin heyecanla okuyacağı 328 sayfalık kitapta, 11 yaşındaki bir çocuğun aile sıcaklığının tanıdık dünyasından uzaklaşırken, hayatın inişli çıkışlı yollarının insan üzerindeki etkisini ve yeni bir hayata adım atmanın heyecanıyla bu eşikte kendini bulma mücadelesini konu alıyor.

Bu sıcak hikayede hem gerçek dostlukların değeri keşfediliyor hem de geçmişin izleriyle döşenmiş geleceğe açılan bu kapıdan ilerlerken, aidiyet duygusunun ne demek olduğu öğreniliyor. Daha önce “Sabırsız Çilek Tohumu Mutlu” ile  “Yakup Dede ve Toprak” isimli çocuk kitaplarını okurlarıyla buluşturan Barış Bulut’un yeni romanına, yayınevinin internet sitesinden ulaşılabiliyor.


İlgili Haberler

Mustafa Kemal’ler tükenmez! - Barış Bulut

Mustafa Kemal’ler tükenmez! - Barış Bulut
Yakup Dede ve Toprak okurlarıyla buluştu

Yakup Dede ve Toprak okurlarıyla buluştu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler