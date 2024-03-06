Rebecca Ferguson ve Chris Pratt, gerilim filmi 'Mercy'de bir araya geliyor

Yayınlanma: 06.03.2024 - 15:20

Güncelleme: 06.03.2024 - 15:20

Dune'un büyük başarısının ardından, usta oyuncu Rebecca Ferguson, yeni bir projede yer almak için hazırlanıyor. Amazon MGM Studios'un dünya çapında vizyona girecek olan gerilim filmi "Mercy"de, Chris Pratt ile birlikte başrolde yer alacak olan Ferguson, stüdyonun beklentilerini yükseltiyor.

Senaryosu Marco van Belle tarafından kaleme alınan bilimkurgu gerilim filmi, Timur Bekmambetov'un yönetmenliğinde hayata geçecek. Projenin yapımcılığını, En İyi Film dalında ikinci Oscar adaylığını Oppenheimer ile alan Charles Roven üstleniyor. Film, ilkbaharda seyircilerle buluşmayı hedefliyor.

Hikaye, yakın bir gelecekte geçiyor ve suçların arttığı bir dönemde, şiddet içeren bir suçla suçlanan ve masumiyetini kanıtlamak zorunda olan bir dedektifi (Chris Pratt) merkezine alıyor.

Rebecca Ferguson, şu anda büyük ilgi gören Dune filmindeki Lady Jessica rolüyle beyaz perdede boy gösteriyor. Ayrıca, The Greatest Showman ve Mission: Impossible serisindeki unutulmaz performanslarıyla tanınan oyuncu, şu anda çekimleri devam eden Apple TV+ dizisi Silo'nun ikinci sezonunda da başrolde yer alıyor.