Dune yönetmeninden sürpriz 4 proje gelecek!

Yayınlanma: 02.03.2024 - 22:04

Güncelleme: 02.03.2024 - 22:04

Denis Villeneuve, "Dune" filmlerinin ardından "dört projesi" olduğunu belirtti. Bu projelerden üçü biliniyor: "Dune: Messiah", "Rendezvous with Rama", ve "Cleopatra". Ancak dördüncü proje hakkında Villeneuve şu anda konuşamayacağını ancak hızla gün ışığına çıkması gereken bir gizli proje olduğunu ifade etti. Bu gizli proje, geçen yılın sonlarında Eric Roth'un ima ettiği "zaman ve mekân" hakkındaki projenin olup olmadığı belirsiz.

Villeneuve'nin dört projenin hala yazılmakta olduğunu ve hangisinin önce hazır olacağının belirlenmesine bağlı olarak seçeceğini söylediği belirtiliyor. Geçen yılın büyük bir bölümünde Zendaya'nın başrolde yer alacağı "Cleopatra" hakkında söylentiler dolaşıyordu, ancak henüz resmi bir duyuru yapılmış değil. Denis Villeneuve'nin projeleri hakkında daha fazla detayın zamanla ortaya çıkması bekleniyor.