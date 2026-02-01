‘Refik Durbaş’a Saygı’ albümü, ‘Dar Vakit’ şarkısı ile tamamlandı: Şiirden şarkıya...

Kendine özgü dili ve benzetmeleriyle şiirlerinde toplumu yansıtan Refik Durbaş, gazetemize de uzun yıllar emek veren bir isim. Usta şairin şiirlerinin şarkıya dönüştüğü, farklı sanatçılar tarafından bestelendiği ve seslendirildiği saygı albümünün ilk teklisi “Pusula”, Şirin Soysal’ın yorumu ve Pasaj Müzik etiketiyle platformlarda yerini almıştı.

Prodüktörlüğünü Süheyl Atay ve Orkun Tunç’un yaptığı albümden, her hafta farklı bir sanatçının şarkısı müzikseverlerle buluştu. “Refik Durbaş’a Saygı” albümü, 23 Ocak’ta altı farklı sesi bir araya getiren “Dar Vakit” şarkısı ile tamamlandı.

Albümün tanıtımı ise düzenlenen özel bir geceyle yapıldı. “Refik Durbaş’a Saygı” albümünde yer alan sanatçılar, ustanın şiirlerinden bestelenen şarkılarıyla sahnede buluştu.

15 BESTE...

Durbaş’ın İkinci Yeni’yle başlayıp, toplumsal şiir anlayışıyla devam ederek Türk edebiyatına miras bıraktığı şiirlerinden oluşan bu tribute albümde sanatçılar 15 beste ile, usta şaire saygı duruşunda bulundu. Albümde; Ferman Akgül, Sunay Özgür, Birol Namoğlu, Feridun Düzağaç, Sevda Deniz Karali, Rashit gibi farklı müzikal damarlardan sanatçılar yan yana geliyor. Albümün en özel anlarından biri Bilge Durbaş’ın, “Barış Koyun Çocukların Adını” adlı şiiri Deniz Atay’ın piyanosu eşliğinde seslendirdiği eser oldu.

KAHVE SOHBETİNDEN ALBÜME...

Albüm fikrinin bir kahve sohbetinde ortaya çıktığını söyleyen albümün prodüktörü Süheyl Atay, “Bilge Durbaş’a, şairin şiirlerinin sanatçılar tarafından bestelenmiş haliyle bir saygı albümüne dönüşebileceğini söyledim. Bilge Hanım heyecanla karşıladı bu fikri, ardından sanatçılarla yaptığımız görüşme sonrası bir liste oluşturduk. Yaklaşık üç, dört aylık bir zaman diliminde herkes şarkılarını yaptı ve teslim etti. Toplam 15 beste. Ekim ayında yayımlamaya başladık. Ve ocak sonu son tekliyi yayımlayarak bir albüme dönüştürdük. Bu, bu anlamda yapılmış ilk deneme değil ama sonuçlarının çok da güzel olduğunu yaşayarak görüyoruz” diyor.

SEVGİ, SAYGI...

Bilge Durbaş ise albüm ile ilgili şu ifadeleri kullandı: “Albümün prodüktörü Süheyl Atay’la kahve içerken ‘Refik Durbaş’a saygı albümü yapalım, diyerek fikri ortaya attı. İkimiz de çok heyecanlandık. ‘Yapalım’ dedik. Heyecanla başlayan albüm Refik’in 15 tane şiirine dokunarak besteleyen, yorumlayan çeşitli tarzları olan sanatçılarla aynı heyecanla bitti. Bu albümde ben de Refik’in en sevdiğim şiirlerinden ‘Barış Koyun Çocukların Adını’ şiirini seslendirdim. Kendi sesimle Refik’in şiirine sevgi ve saygı gönderdim. Bu albümün yapımında emeği geçen herkese teşekkürler.”