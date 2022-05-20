Ressam Nilüfer Tokay'dan sergi: İçindeki çocukla barış
Ressam Nilüfer Tokay, renklerle iç dünyasını daha doğrusu bugüne kadar yaşadıklarını anlatıyor. Sanat camiasında tanındığı adıyla Nilo’nun sergisi Hüsrev Kethüda Hamamı’nda açıldı.
Kethüda Hamamı’nın büyüleyici mimarisiyle bütünleşen sergide her yapıt kendi içinde bir hikâye barındırıyor.
Kedi, çocuk, insanın her hali, mutlu, hüzünlü ama çoğunlukla korkan gözler, çıplaklık, kadının gücü, güzelliği... Tüm bunları sanatçının yapıtlarında görüyoruz. Kendi hikâyemizden, anları da bulacağımız bu sergide renk uyumları ve gözlerdeki gerçeklik beni etkiledi. Giriş kısmında yukarıdan sarkıtılan yapıtlar öncelikle dikkat çekiyor. Film şeritleri şeklinde yine duvardan yere doğru uzanan yapıtlar da etkileyici. Serginin açıldığı gün Nilo ile sergiyi gezdik.
"BENİM GÜNCEM"
Bu sergi benim “Güncem” diyen sanatçı, herkes kendi hikâyesini yeniden yazabilir diyor ve ekliyor, “Çalışmalarımı yaparken fark ettim ki yaşadığım anları, mutlulukları, hüzünleri tuvale yansıtıyorum. Onun için serginin adını ‘Güncem’ koydum. Bugünün yansıması aslında çocukluğumuz. Önce çocukluğumuz ile barışmalıyız. O düğümü çözersek ancak kendimiz olabiliriz” diyor. Eserlerinde her zaman “insan”ı baz alan Nilo, korkular, endişeler, olumsuz anılar nedeniyle kişilerin kendilerini mutluluk, başarı, maddi ve manevi zenginlik gibi birçok şeyden mahrum etmelerinden çok etkilediğini söylüyor.
Nilo, “Hem fiziksel hem de ruhsal iyileşme için üç kural var: Kabullenmek, değiştirmek, uzaklaşmak. ‘Güncem’ başlıklı kişisel sergimde de bu yaklaşımla yola çıktım” diyor. Sergi alanının girişinde selfie çeken kadın ve çocuk figürü ise günümüzün hastalığı olan “egoyu parlatma” dış görünüş merakı gibi mesajlar içeriyor. Nilo ise şöyle yorumluyor figürü; “Dış görünüşümüzle uğraşmayı bırakıp kendi içimize bakmamız ve asıl özümüzü görmemiz gerekiyor.”
Nilo’nun “Güncem” başlıklı kişisel sergisi 28 Mayıs’a kadar görülebilir.
44 YILDIR RESİM...
1978’den bu yana Devrim Erbil, Atilla Tos ve Kasım Koçak gibi isimlerin atölyelerinde çalışan sanatçı Nilo, tam adıyla Nilüfer Tokay, bugüne kadar eserleriyle yurtiçinde ve yurtdışında birçok karma sergide yer aldı, İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin farklı şehirlerinde kişisel sergiler açtı. Sanatçının eserleri, İzmir Devlet Resim ve Heykel Müzesi, Emlak Bankası, İş Bankası, Akbank gibi kurumsal koleksiyonların yanı sıra özel koleksiyonlarda da yer alıyor.
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