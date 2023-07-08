‘Richard’ ilk kez Harbiye Açıkhava’da!

Yayınlanma: 08.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 08.07.2023 - 05:23

Bugüne kadar 25 temsilde, yaklaşık 45 bin seyirciye ulaşan ve kapalı gişe oynayan “Richard”da Okan Bayülgen’e, birbirinden değerli oyuncular ve canlı müzik performansıyla seyircinin beğenisini kazanan müzisyenler eşlik ediyor.