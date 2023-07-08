‘Richard’ ilk kez Harbiye Açıkhava’da!
Okan Bayülgen’in W. Shakespeare’in ölümsüz eseri III. Richard oyunundan uyarladığı “Richard”, 29 Temmuz’da ilk kez Harbiye Açıkhava’da, Vigor Kültür Sanat organizasyonuyla seyircisiyle buluşacak.
Bugüne kadar 25 temsilde, yaklaşık 45 bin seyirciye ulaşan ve kapalı gişe oynayan “Richard”da Okan Bayülgen’e, birbirinden değerli oyuncular ve canlı müzik performansıyla seyircinin beğenisini kazanan müzisyenler eşlik ediyor.
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