Rize'nin yöresel lezzetleri "2. GastroRize Festivali" ile tanıtılacak
Rize'nin yöresel lezzetlerinin tanıtılacağı 2. GastroRize Festivali, 25-28 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Doğası, tarihi kaleleri, evleri, şelalelerinin yanı sıra geniş kültürel çeşitliliği ve zengin gastronomi mutfağına sahip kentte, GastroRize Festivali kapsamında çok sayıda kişi kente gelecek.
Festivale ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuşan Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, etkinlikle doğal, kültürel ve tarihi güzellikleriyle öne çıkan ilin bu avantajlarından yararlanarak gastronomi alanındaki zenginliklerini de gündeme taşımanın amaçlandığını söyledi. Metin, kentin biyoçeşitliliği, çay tarımı, yerel pazar, geleneksel lokantaları, çiftçileri, balıkçıları, tarihi özellikleri ve hasat zamanı tanıtımı faaliyetleri de gerçekleştireceklerini ifade etti.
Coğrafi işaretli ürünlerin önemine değinen Metin, "Rize'de 14 tane coğrafi işaret almış ürünümüz var. 10'un üzerinde başvurduğumuz var. Rize'nin iklimi, coğrafyası ne kadar kendine özgü ise bölgedeki yiyecekler de hijyeni, organikliği ile beraber önem arz eden yiyecekler olduğu için biz bunları dünya mutfağına sunmak istiyoruz" dedi.
Yemek kültürünün tanıtıldığı, uluslararası alanla buluşturma adına etkinlikler serisi hazırladıklarını vurgulayan Metin, "Atölye çalışmaları ile beraber, biz yöresel ürünlerimizi pratikte yapılış şekillerini bir araya getirmiş olacağız. Buradan mesajımız; bütün Türkiye ve dünyaya Doğu Karadeniz, coğrafi güzelliği, yeşili, doğası, köprüleri ve yaylalarıyla ne kadar çeşitlilik arz ediyorsa yemek kültürü ile de o kadar çeşitlilik arz ediyor. Burada kadim bir medeniyetin, geçmişin izleri ve yemek kültürünü katılımcıların damak tatlarına sunmak istiyoruz" diye konuştu.
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