Türkiye’nin dört bir yanından gelen Yörükler, Süleymanlı Yaylasında yapılan toyda buluştu
Türkiye’nin dört bir yanından gelen Yörükler, Denizli’nin Buldan ilçesindeki Süleymanlı Yaylası’nda buluştu. Bu yıl 5.’si gerçekleştirilen ve renkli görüntülere sahne olan Yörükler, Yörük Türkmen Toyunda bir araya geldi.
Buldan
ilçesinde pandemi nedeniyle 2 yıl ara verilen Yörük Türkmen Toyunun 5.’si, 1155
rakıma sahip Süleymanlı Yaylası’nda gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal
Marşının okunmasıyla başlayan toy, açılış konuşmalarıyla devam etti. Türkiye’nin
farklı illerinden katılım sağlayan çok sayıda Yörük ve 150’ye yakın dernek, bir
araya geldikleri toyda renkli görüntüler oluşturdu. Çadırların kurulduğu yaylada
müzik eşliğinde doyasıya eğlenen Yörükler, yöresel kıyafetler giyerek
hünerlerini sergiledi. Bayrakların dalgalandığı, atların sıralandığı ve Yörük
kültürünün sergilendiği yaylada, bölgeden de katılım sağlayan binlerce vatandaş,
renkli görüntülere şahit oldu. Yörükler, yoğun kalabalığın olduğu toyun
senelerce yapılarak geleceğe aktarılmasını istiyor.
Katılımın yüksek olduğunu belirten Buldan Ziraat Odası Başkanı Muammer Al, “Buldan’da 5.’si düzenlenen Yörük Türkmen Toyu’nun memleketimize hayırlı olmasını isteriz. Buldan’ımız Türkiye’mizin nadide ilçelerinden biri. Yönümüzle, dokumamız ve üzüm bağlarımızla ilçemiz vatandaşların gelip gezeceği bir yer” dedi. Buldan Yörük Türkmen Derneği Başkanı Osman Ören ise “Gördüğünüz gibi muhteşem bir ortam var. 2 yıl aradan sonra Türkiye’nin minyatürü tekrar buraya topladık. Şuanda burada 150 dernekten fazla katılım var. Kardeşler burada bir araya gelmeyi özlemiş” ifadelerini kullandı.
2 yıl aranın ardından beklenenden çok
katılımın olduğunu, yaylada Yörüklerin doyasıya eğlendiğini belirten Buldan
Yörük Türkmen Derneği Başkan Yardımcısı Ömer Yeşildağ, geleneği devam ettirmek
istediklerini ifade etti. Çeşitli şehirlerden katılımın sağlandığının altını
çizen Yeşildağ, “Bugün çok heyecanlı ve coşkulu katılım var, 5.’sini
düzenliyoruz. Pandemi nedeniyle 2 yıl ara vermiştik. Türkiye’nin çeşitli
vilayetlerinden Kırıkkale’den ve Giresun’dan olsun Türkiye’nin farklı
coğrafyalarından insanlar burada” diye konuştu.
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