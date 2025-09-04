Robbie Williams'ın İstanbul konserinde mekan değişti

Dünyaca ünlü İngiliz pop yıldızı Robbie Williams, 7 Ekim Salı akşamı İstanbul’da hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Daha önce İTÜ Stadyumu’nda yapılacağı duyurulan konserin mekanı, izleyicilere daha konforlu bir deneyim sunmak amacıyla değiştirildi.

Organizasyon ekibinin aldığı karar doğrultusunda konser, İstanbul’un önde gelen açık hava etkinlik alanlarından Ataköy Marina’da gerçekleşecek. Star Medya sponsorluğunda düzenlenen etkinlikte, Williams’ın hayranları sahne performansını çok daha yakından deneyimleme fırsatı bulacak.

Konserde alkol satışı yapılacak olması nedeniyle 18 yaş sınırı uygulanacak; 18 yaş altı izleyiciler konser alanına alınmayacak. Daha önce satın alınan biletler ise geçerliliğini koruyor ve sınırlı sayıdaki koltuk için geri sayım başladı.