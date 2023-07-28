Robert Downey Jr.'dan Cillian Murphy'e övgü!

Yayınlanma: 28.07.2023 - 07:00

Güncelleme: 28.07.2023 - 07:00

Cillian Murphy, "atom bombasının babası" olarak bilinen teorik fizikçi J. Robert Oppenheimer'ı canlandırdı. Murphy, bu rol için sıkı bir diyet uygulayarak büyük bir dönüşüm geçirdi.

Downey Jr., People dergisine verdiği demeçte, Murphy'nin rolünün küçümsenemeyecek kadar önemli olduğunu ve rolü için harcadığı çaba ve alçakgönüllülük ile gerçekten dönüştürücü bir performans sergilediğini belirtti. Downey Jr., kariyeri boyunca bu kadar büyük bir fedakârlık yapan bir başrol oyuncusunu görmediğini söyledi.

Filmde Atom Enerjisi Komisyonu Başkanı Lewis Strauss'u canlandıran Downey Jr., Murphy'nin rol için yaptığı fedakarlıkları anlatırken, Murphy'nin kişisel olarak çok fazla zaman harcadığını ve rolüne olan bağlılığını örnek verdi. Murphy'nin Oppenheimer karakterine dönüşebilmek için sıkı bir diyet uyguladığını ve her gün sadece bir badem yediğini belirten Emily Blunt da onun çabalarını takdirle anlattı.

Oppenheimer, 2005 Pulitzer Ödülü kazanan American Prometheus kitabının bir uyarlaması ve ünlü nükleer fizikçi J. Robert Oppenheimer'ın hayatını anlatıyor. Film, Oppenheimer'ın Manhattan Projesi'ndeki çalışmalarını ve atom bombasının geliştirilmesindeki rolünü ele alıyor.

Christopher Nolan'ın yönettiği biyografi filmi, 'Barbenheimer' fenomeninin bir parçası olarak 21 Temmuz'da vizyona girdi. Film, Oppenheimer'ın hayatındaki yenilikçiliği ve vahşeti meşrulaştırma kapasitesini rahatsız edici ve büyüleyici bir yöntemle sunuyor.

Eleştirmenler, Oppenheimer'ı "sarsıcı bir gerilim" olarak tanımlayarak insanlığın başarıları ve karanlık yönlerine dair çarpıcı bir vizyon sunduğunu belirtiyor.