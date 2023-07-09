Oppenheimer'da hiç özel efekt yok!

Yayınlanma: 09.07.2023 - 13:12

Güncelleme: 09.07.2023 - 13:12

Yönetmen Christopher Nolan, CGI'yi büyük bir bütçeyi esnetmek veya bir gösteri yaratmak için kullanmakla ilgilenmediğini söyledi. Mümkünse, çalışmasının tamamen gerçek dışı görünmesini önlemek için pratik kamera çalışmasını daha sık kullanmayı tercih ediyor ve efektleri yalnızca her şeyin kusursuz hissettirmesi için gerektiğinde kullanıyor.

Bununla birlikte, Oppenheimer ile Nolan büyük bir zorluğun üstesinden geldi: bir atom bombasının testini yeniden yaratmak. Collider Genel Yayın Yönetmeni Steve Weintraub'a konuşan Nolan, son filminin yalnızca pratikliğe odaklanmadığını, aynı zamanda "sıfır" CGI çekimi içerdiğini söyledi.

Oppenheimer'ın ne yapmayı amaçladığı düşünüldüğünde, hiç özel efekt kullanılmamış olmasına inanmak zor. Film, Kai Bird ve Martin J. Sherwin'in Pulitzer Ödüllü kitabı American Prometheus'tan uyarlanarak Cillian Murphy tarafından canlandırılan ve yaygın olarak atom bombasının babası olarak bilinen Amerikalı fizikçi J. Robert Oppenheimer'ın hikayesini anlatıyor. Doğal olarak bu özellikle bilim adamlarının çölde yaptıkları testleri yeniden yaratırken, bir atom patlamasının yıkımını sergileyen sahneler olacağı anlamına geliyor.

CGI ÇEKİMİ NEDİR?

Bilgisayar üretimli imgeleme, kısaca CGI, görsel oluşturmayı sağlayan bir bilgisayar grafikleri uygulaması. Sanatta, basılı medyada, video oyunlarında, filmlerde, televizyon programlarında, reklamlarda, videolarda ve simülatörlerde bulunan görselleri oluşturmada kullanılır. "CGI" terimi daha çok televizyon ve filmlerdeki özel efektleri ve sahneleri oluşturmada kullanılan 3B bilgisayar grafiklerini belirtmek için kullanılmasına karşın, iki boyutlu (2B) da olabilir.