Rock efsanesi Black Sabbath, orijinal üyeleriyle 20 yıl sonra bir araya geliyor

Yayınlanma: 07.02.2025 - 17:46

Güncelleme: 07.02.2025 - 17:46

Efsanevi rock grubu Black Sabbath, 20 yıl sonra orijinal kadrosuyla sahneye çıkıyor.

Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler ve Bill Ward, 5 Temmuz'da İngiltere'de düzenlenecek "Back to the Beginning" adlı yardım konserinde bir araya gelecek. Konserde, Black Sabbath’ın yanı sıra Metallica, Pantera, Slayer, Gojira ve Anthrax gibi önemli gruplar da sahne alacak.

Osbourne, uzun süredir devam eden rahatsızlıkları nedeniyle sahneye çıkmadan önce tek başına kısa bir performans sergileyecek.

1968'DEN BUGÜNE ROCK DÜNYASININ ÖNCÜSÜ

1968'te Aston, Birmingham’da Tony Iommi (gitar), Ozzy Osbourne (vokal), Geezer Butler (bas) ve Bill Ward (davul) tarafından kurulan Black Sabbath, heavy metal müziğin öncüsü kabul ediliyor. Grup, 1970’te yayımladığı Black Sabbath ve Paranoid albümleriyle heavy metal tarzının doğmasını sağladı ve müziğin temelini attı. 1971’de çıkan Master of Reality albümü, bu tarzın şekillenmesinde önemli bir yer tuttu.

Yıllar içinde birçok üye değişikliği yaşayan Black Sabbath’ın tek değişmeyen üyesi Tony Iommi oldu. Grubun diğer üyeleri Ozzy Osbourne, Geezer Butler ve Bill Ward, 1967 ve 1968 yıllarında farklı gruplarda çalıyordu. Iommi ve Ward, Mythology grubunun üyeleriyken, Osbourne ve Butler Rare Breed grubunun bir parçasıydı. Bir araya gelen dört müzisyen, önce Polka Tulk Blues adını verdikleri grubu kurdu, ardından ismini değiştirerek Earth oldu. Grubun ismi, bir gün sokakta gördükleri Boris Karloff’un oynadığı Black Sabbath filmi nedeniyle değişti. Bu ilhamla Black Sabbath adını benimseyen grup, dark blues tarzında müzik yapmaya başladı.

Black Sabbath, yıllar içinde birçok müzisyenle çalışmalarına devam etti. 2013’te yayımladıkları 19. stüdyo albümleri 13, orijinal üyelerden Ozzy Osbourne, Geezer Butler ve Tony Iommi ile kaydedildi. Toplamda 22 farklı müzisyen, Black Sabbath’la müzik yaptı.

Grup, dünya çapında 70 milyondan fazla albüm satışıyla dikkat çekiyor. MTV'nin “En İyi Metal Grubu” listesinde birinci, VH1’ın “En İyi Hard Rock Sanatçıları” listesinde ikinci sırada yer alırken, Rolling Stone dergisinin “Tüm Zamanların En İyi 100 Sanatçısı” listesinde ise 85. sırada bulunuyor. Black Sabbath, 2005’te UK Music Hall of Fame’e, 2006’da ise Rock and Roll Hall of Fame’e kabul edildi. Ayrıca, iki Grammy Ödülü kazandı ve 2019'da Grammy Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nü aldı.