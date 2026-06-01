Rock efsanesi Rod Stewart’tan kötü haber: Sağlık sorunları nedeniyle sahneye çıkamadı

Rock müziğin yaşayan efsanelerinden, "Sir" unvanlı İngiliz şarkıcı Rod Stewart, hayranlarını üzen bir son dakika kararıyla gündeme geldi. 81 yaşındaki usta sanatçı, ABD'nin Las Vegas kentindeki ünlü Caesars Palace'da bulunan Colosseum'da geçen cuma ve cumartesi günleri gerçekleştirilmesi planlanan iki büyük konserini ani bir sağlık sorunu nedeniyle iptal etti.

Geçirdiği rahatsızlığın ardından dinleyicilerine seslenen Grammy ödüllü sanatçı, "Hayranlarımdan oluşan ailemden özür diliyorum" diyerek üzüntüsünü dile getirdi. Durumu hakkında bilgi veren Stewart, "Sinüs enfeksiyonunu atlattığım için sesimi dinlendiriyorum. Caesars Palace'daki bir sonraki konserde veya bu yazki turnemizde sizleri görmeyi dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı. İptal kararının ardından, organizasyon firması tarafından seyircilere bilet ücretlerinin eksiksiz iade edildiği açıklandı.

KANSERİ YENMİŞTİ, EMEKLİLİĞE NİYETİ YOK

Daha önce tiroid ve prostat kanserini yenerek sağlığına yeniden kavuşan Rod Stewart, geçen yıl da benzer şekilde grip salgını nedeniyle Colosseum'daki üç konserini ertelemek zorunda kalmıştı.

Yaşına rağmen sahne enerjisinden ödün vermeyen usta isim, daha önce kariyer planlamasına dair yaptığı açıklamada emeklilik iddialarını kesin bir dille yalanlamıştı. Büyük çaplı dünya turneleri yerine daha küçük ve samimi mekanları tercih edeceğini belirten Stewart, "Yaptığım işi seviyorum ve sevdiğim işi yapıyorum" diyerek müziği bırakmayacağının sinyalini vermişti.

"100 METREYİ 18 SANİYEDE KOŞABİLİYORUM"

Sosyal medya hesaplarından sık sık formda görüntüsünü paylaşan rock yıldızı, geçtiğimiz dönemde sağlığıyla ilgili iddialı açıklamalarda bulunmuştu. Stewart, "Formdayım, saçlarım gür ve özel pistimde 100 metreyi 18 saniyede koşabiliyorum" diyerek zamana meydan okuduğunu belirtmişti.

İngiltere'nin Essex bölgesindeki tarihi Durrington House malikanesinde devasa bir spor salonu bulunan ve fitness rutinini hiç aksatmadığını vurgulayan efsane sanatçı, formunun sırrını şu sözlerle özetlemişti:

"Kendimi çok formda tutuyorum. Hayatım boyunca futbol oynadım. Geçirdiğim diz protezi ameliyatı nedeniyle artık eskisi kadar oynamıyorum ancak 38 yıldır aynı antrenörle çalışmaya devam ediyorum."