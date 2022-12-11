Dünyaca ünlü şarkıcı Tina Turner'ın evlat acısı... Ronnie Turner yaşamını yitirdi

11 Aralık 2022 Pazar, 10:37

Dünyaca ünlü şarkıcı 83 yaşındaki Tine Turner'ın oğlu Ronnie Turner, evinin önünde yerde bulundu. Ronnie Turner, tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Tina Turner, acı haberi Instagram hesabından paylaştı.

(Ronnie ve Alfida Turner)

Turner, paylaşımında oğlu Ronnie için 'dünyayı çok erken terk ettiğini' söyledi.

Ronnie Turner'ın eşi Afida Turner, bir kaç ay önce Ronnie'ye kanser teşhisi konulduğunu açıkladı.

TİNA TURNER, İKİNCİ KEZ EVLAT ACISI YAŞADI

Tina Turner'ın müzisyen Raymond Hill'den olan en büyük oğlu Craig Turner ise 2018 yılında intihar ederek hayatını kaybetmişti.

