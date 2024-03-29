'Romeo ve Juliet' Ankara'da sahne alıyor...

William Shakespeare'in klasik eseri "Romeo ve Juliet" prömiyerini yapacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.03.2024 - 20:43
'Romeo ve Juliet' Ankara'da sahne alıyor...
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Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, William Shakespeare'in klasik eseri "Romeo ve Juliet", Türkiye'den DT ve Yunanistan'dan Atina Konser Salonu Megaron ve Lykofos'un ortak projesiyle Ankara Devlet Tiyatrosu Çayyolu Cüneyt Gökçer Sahnesi'nde prömiyer yapacak.

Ege'nin iki yakasından sanatçıları bir araya getiren bu eser, Yunan yönetmen Lefteris Giovanidis'in yönetmenliğinde sahneye taşınacak. Proje kapsamında, DT'yi 4 sanatçı ve bir ışık dekoratörü temsil ederken, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan bir besteci de katılım sağlayacak.

Eserin başrollerinde Calliope Chaska ve Alp Ünsal yer alırken, diğer rolleri ise Roula Pateraki (Hemşire), Eray Eserol (Friar Lawrence), Nikos Karathanos (Capulet Lordu), Maria Diakopanayiotou (Leydi Capulet), Şevki Çepa (Mercutio), Efe Akercan (Benvolio), Spyros Maragkoudakis (Tybalt), Nikos Konstantopoulos (Paris) ve Dimitris Charalampoboulos (Samson/Hizmetçi) üstlenecek.


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