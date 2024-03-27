Özgür Özel Dünya Tiyatro Günü'nde 'sansür' vurgusu yaptı

Yayınlanma: 27.03.2024 - 12:19

Güncelleme: 27.03.2024 - 12:20

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Dünya Tiyarto Günü'nü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kutladı. Özel yaptığı paylaşımda tiyatrolara uygulanan sansür ve perde kapatma yasaklarına vurgu yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaptığı açıklama şu şekilde:

"Tiyatrolarımızın sansüre uğramadığı, perde kapatmadığı, engellenmediği, baskı görmediği günlere ulaşabilmesi dileğiyle 27 Mart Dünya Tiyatro Günü kutlu olsun."