'Romeo ve Juliet' balesinin prömiyeri 15 Mart'ta yapılacak

Yayınlanma: 06.03.2025 - 23:58

Güncelleme: 06.03.2025 - 23:58

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) tarafından sahnelenen "Romeo ve Juliet" balesinin prömiyeri 15 Mart'ta, Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleşecek.

İDOB'dan yapılan açıklamaya göre, konusunu sanatın her alanında ilham kaynağı olan William Shakespeare'in ölümsüz başyapıtından ilham alan baleyi, Sergey Prokofyev yazdı.

Klasik bale repertuvarında eşsiz bir yere sahip olan eser hem koreografik zenginliği hem de müzikal derinliğiyle bale dünyasının mihenk taşlarından biri olarak kabul ediliyor.

Prokofyev’in güçlü müziği ve zarif adımlarla şekillenen koreografi, Romeo ve Juliet’in trajik hikayesini unutulmaz bir görsel ve işitsel şölenle sahneye taşıyor.

Klasik balenin teknik incelikleriyle birleşen dramatik anlatımı, izleyenleri etkileyen bir hikaye deneyimi sunuyor.

Eser, ünlü koreograf Ricardo Amarante'nin özellikle İDOB dansçıları için yapacağı özgün koreografiyle seyircinin beğenisine sunulacak.

Zdravko Lazarov'un İDOB Orkestrasını yöneteceği eserde, Romeo'yu Batur Büklü, Iskandar Anvarov (konuk sanatçı), Matthew Solovieff ve Berkay Günay, Juliet'i ise Berfu Elmas, Büşra Ay, Ayça Anıl, Ami Naıto ve Elifsu Pamukçu dönüşümlü olarak yorumlayacak.

Eserde ayrıca Can Bezirganoğlu, Arda Erkara, Nuri Arkan, Çağatay Özmen, Alican Güçoğlu, Ardis Kanat Tekkanat, Emre Kaynarsu, Oliver Spence, Ali Türkkan, Onur Tunay, Bahadır Ovacıklı, İlke Kodal, Deniz Kılınç Tunçeli, Melike Manav Yalçın, Zuhal Karaca, Melis Gülmen, Eda Yeker, Alkış Peker, Alper Akalın, Berin Kocabaşoğlu, Gizem Atik Tuncay, Zeynep Güçoğlu, Cenk Karayel, Sinan Kaymak, Egemen Kement, Şeyda Duran, Büşra Yıldırım, Seda Borak, Merve Topaldemir, Naz Kurtuluş, Ayşe Aras, Naz Büklü, Nisa Deniz Ekmekçi, Berkay Topçuoğlu ve Serkan Öztürk de dönüşümlü olarak sahnede olacak.

Dekor tasarımı Ferhat Karakaya, kostüm tasarımı Serdar Başbuğ, ışık tasarımı Önder Arık imzası taşıyan bale 19, 20, 26, 27 Mart, 2, 3, 16, 22 ve 29 Nisan'da yeniden izleyiciyle buluşacak.