RTÜK'ten Kızılcık Şerbeti dizisine inceleme

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Show TV'de yayınlanan 'Kızılcık Şerbeti' isimli dizi hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.

Başrollerini Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sibel Taşçıoğlu, Settar Tanrıöğen ve Ceren Karakoç’un paylaştığı ‘Kızılcık Şerbeti’ dizisinin son bölümünde, ailesi tarafından istemediği erkekle zorla evlendirilen ‘Nursema’, evlendiği erkek tarafından camdan aşağı atılmıştı.

İzleyiciler söz konusu sahneye sosyal medyada tepki göstermişti.

RTÜK Başkan Ebubekir Şahin Twitter’dan yaptığı açıklamayla dizi hakkında inceleme başlattıklarını duyurdu:

“Show TV medya hizmet sağlayıcısında ‘Kızılcık Şerbeti’ isimli dizide kadına karşı şiddet ve kadınlara baskıyı teşvik etmeye yönelik yayınlara ilişkin inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”