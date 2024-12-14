Ru Ceylan: İz bırakanların peşinde

Sanatçı Ru Ceylan, bundan tam 10 yıl önce Türkiye’de örneğine az rastlanan bir sergi fikri hayata geçirdi. Betimlemeli bir sergi olma özelliğiyle dikkat çeken serginin ismi “Konuşan Resimler”. Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) 19 Aralık’a kadar görülebilecek.

Ru Ceylan: İz bırakanların peşinde
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Orhun Atmış
Yayınlanma: 14.12.2024 - 04:00

Peki “Konuşan Resimler” ve bir serginin betimlemeli olması ne demek? “Konuşan Resimler”de Ru Ceylan, Türkiye ve dünyadan kendisine esin kaynağı olan dev sanatçıların ya da karakterlerin resimlerini çiziyor. Saygı duruşu niteliğinde olan bu tablolara bir de Ceylan’ın yazdığı, sanatçıları anlatan şiirler, düz yazılar eşlik ediyor. Yani aslında bu yazılar bir yandan da tablolarla bir “iletişime” giriyor.

USTALARIN SESİYLE

Serginin betimleme kısmı da ilgi çekici. Bu yazıların altında yer alan tablet ve kulaklıklar aracılığıyla Ru Ceylan’ın yazdığı metinleri sanatçılar seslendiriyor. Bu sanatçılar arasında Tamer Levent de var, Bülent Emin Yarar da Bennu Yıldırımlar da... Bununla da kalmıyor, bir de çok sayıda usta bestecinin, örneğin Tuluğ Tırpan’ın bestesiyle Yıldız ve Müşfik Kenter tablosu ışıldıyor, Devrim Yakut’un sesi ve Kenan Doğulu’nun duygulu bestesiyle Cahide Sonku tablosu ölümsüzleşiyor.

Final sergisi için hazırlanan eserler, Türkiye’nin kültürel hafızasına da katkı sağlıyor. Her bir tablo, birer resim olmanın ötesine geçerek derin hikâyelere kapı aralıyor. Sanatçı Ru Ceylan ve “Konuşan Resimler” sergisi hakkında daha fazla bilgi almak için: https://ruceylan.com/

 


Etiketler: #saygı duruşu #sanatçı #sanatçılar

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