Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına karşı çıkmayan Rus şef Gergiev'e, orkestradan ret
Milano Belediye Başkanı ve La Scala Operası Vakfı Başkanı Giuseppe Sala, Rusya-Ukrayna savaşına karşı tavır alma çağrılarını yanıtsız bırakan dünyaca ünlü Rus Orkestra Şefi Valeri Gergiev'in 5 Mart'taki temsili yönetemeyeceğini bildirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dostu ve destekçisi olduğu bilinen dünyaca ünlü orkestra şefi Valery Gergiev'e Putin'in saldırısını kınaması için süre verilmişti.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Milano Belediye Başkanı ve La Scala Operası Vakfı Başkanı Giuseppe Sala, Rusya'nın saldırısını kararlı şekilde kınama çağrısı yapılan Gergiev'den bir yanıt alamadıklarını belirtti.
5 MART'TAKİ OPERAYI YÖNETEMEYECEK
Bunun ardından Sala, Rusya-Ukrayna savaşına karşı tavır alma çağrılarını yanıtsız bırakan dünyaca ünlü Rus Orkestra Şefi Valeri Gergiev'in 5 Mart'taki temsili yönetemeyeceğini bildirdi. Gergiev, bu durumda 5 Mart'taki Rus besteci Peter İlyiç Çaykovski'nin "Maça Kızı" operasının başında olamayacak.
Başkan Sala, ünlü orkestra şefinden, sanat dünyasında başka isimlerin yaptığı gibi sadece savaşa karşı bir tutum almasını istediklerini ancak buna bir cevap alamadıklarını söyledi.
TAVIR ALMA ÇAĞRISI YAPILMIŞTI
İtalyan basınında çıkan haberlerde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın dostu olarak tanımlanan Gergiev'e geçen hafta Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısına karşı tavır alması çağrısı yapıldığı hatırlatıldı.
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