Ukrayna-Rusya savaşı 'enflasyonu' vuracak

01 Mart 2022 Salı, 12:05

Avrupa ile Japonya, Güney Kore ve Çin gibi Kuzey Asya ülkeleri arasındaki ticari taşımacılık, Rusya ve diğer devletler arasındaki karşılıklı hava sahası yasaklarının Avrupalı kargo uçaklarının Sibirya üzerinden uçmasını, Rus hava yollarının ise Avrupa üzerinden uçmasını engellemesiyle daha sorunlu hale geldi.

Cargo Facts Consulting'in yöneticisi Frederic Horst, küresel hava nakliyesinin yaklaşık yüzde yirmisini gerçekleştiren hava yollarının hava sahası yasaklarından etkilendiğini belirtti.

NAKLİYE UÇUŞLARI DURDURULDU

Lufthansa, Air France KLM, Finnair ve Virgin Atlantic hava sahalarının kapanmasına bağlı olarak şimdiden Asya'nın kuzeyine olan nakliye uçuşlarını durdururken, Korean Air Lines ve Japon ANA Holdings gibi Asya'nın büyük hava taşımacılığı şirketleri ve Orta Doğu'daki hava yolları şirketleriyse hâlâ Rus hava sahasını kullanıyor.

YÜZDE 150 ÜSTÜNE ÇIKMIŞTI



International Air Transport Association (IATA) verilerine göre, hava nakliyesi oranı Aralık'ta 2019 yılındaki seviyesinin yüzde 150 üstüne çıkmıştı.