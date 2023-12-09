Ryan Gosling ve Margot Robbie yeniden bir arada: Barbie yıldızları Ocean's serisinin yeni filminde buluşacak!

Yayınlanma: 09.12.2023 - 00:00

Güncelleme: 09.12.2023 - 00:00

Barbie yıldızlarının başrolde yer aldığı Ocean's Eleven filmiyle ilgili heyecan verici detaylar ortaya çıktı. Filmin adı, iki başrol oyuncusunun rollere gönderme yaparak sadece "Oceans" olarak belirlendi.

Barbie'nin yıldızları Margot Robbie ve Ryan Gosling'in başrollerini paylaşacağı film, Ocean's Eleven'ın devamı niteliğinde olacak. İddialara göre, Robbie ve Gosling, serinin önceki filmlerinde George Clooney tarafından canlandırılan Danny Ocean'ın anne ve babasını canlandıracak. Film, Ocean ailesinin, özellikle de Danny ve kızı Debbie (Sandra Bullock) Ocean'ın zenginlerden nasıl hırsızlık yapılacağını öğretmelerini ve onlara yardım etmek üzere özel bir ekip kurmalarını konu alacak.

Bu prequel, 1960'ların özellikle de 1962 Monte Carlo'sunda geçecek. Jay Roach'un yönetmen koltuğuna oturması beklenen filmin, Ocean's Eleven, Twelve ve Thirteen'den oluşan Ocean's üçlemesi ile bir önceki spinoff Ocean's 8'i birleştirmesi öngörülüyor.

Filmin yapımcısı Joey McNamara, BFI Londra Film Festivali'nde yaptığı açıklamada, "Pek bir şey söyleyemem ama sanırım serinin hakkını vermeye çalışıyoruz" dedi. McNamara, Margot Robbie ve Ryan Gosling'in birlikte çalışmasının heyecan verici olduğunu belirterek, "Bunun dışında ne kadar çok projede yer alırlarsa o kadar harika olur" şeklinde konuştu.

Robbie ve Gosling, Barbie filminde bir araya gelmelerinin ardından bu kez Ocean's Eleven prequel'inde birlikte rol alacaklar. Barbie, temmuz ayında gösterime girdikten sonra dünya çapında büyük bir gişe başarısı elde etmiş ve oyuncuların performansları da övgü almıştı. İki yıldızın beyaz perdedeki birliktelikleri merakla bekleniyor.