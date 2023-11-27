Barbie ve Oppenheimer'ın başarısını yakalamak kolay değil: 'The Fall Guy' zorlu bir görevle karşı karşıya...

Yayınlanma: 27.11.2023 - 00:00

Güncelleme: 27.11.2023 - 00:00

Geçtiğimiz aylarda yaşanan Barbenheimer fırtınasının ardından Barbie filminin yıldızı Ryan Gosling ve Oppenheimer'da canlandırdığı güçlü karakter ile dikkat çeken Emily Blunt, aksiyon romantik komedi "The Fall Guy" ile beyaz perdeye dönüyor. Ancak, bu yeni film, Barbie ve Oppenheimer'ın gişe rekorlarına ulaşan başarılarına yaklaşma konusunda zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya.

2023'ün en büyük filmleri olan Barbie & Oppenheimer, küresel çapta 2.2 milyar dolar hasılat elde ederek izleyicileri büyüledi. Bu sosyal fenomen, hem Ryan Gosling hem de Emily Blunt'ın kariyerine büyük bir ivme kazandırdı. Ancak, The Fall Guy'ın aynı başarıyı tekrarlaması pek olası görünmüyor.

"The Fall Guy", 3 Mayıs 2024'te vizyona girecek ve fragmanı, patlamalar, aksiyon dolu sahneler ve komik anlarla dolu gibi görünüyor. Film, 80'lerin aynı adlı televizyon dizisine dayanıyor ve dublör olarak çalışan Colt Seavers'ın (Gosling) bir aksiyon yıldızını kurtarmak için harekete geçmesini konu alıyor. Jody Moreno'nun (Blunt) yönettiği bir filmde kaybolan yıldızın izini sürerken komik olaylar yaşanıyor.

Gosling ve Blunt'ın performansları, filmi eğlenceli ve çekici kılıyor. Ancak, Barbie & Oppenheimer'ın gişe rekorları kıran başarısını yakalamak oldukça zor olacak gibi görünüyor. Barbie ve Oppenheimer, kendi türlerinde çığır açan, toplumsal konulara dokunan filmlerdi ve bu yapımların kazandığı büyük hayran kitlesi, sosyal medyada büyük bir etki yaratmıştı.

Buna karşılık, The Fall Guy, daha hafif bir ton ve eğlence odaklı bir yaklaşıma sahip. Gosling ve Blunt'ın hayranları için muhtemelen keyifli bir deneyim olacak olsa da, Barbie & Oppenheimer'ın elde ettiği derin etki ve toplumsal konulardaki etkileyici temaları yakalama konusunda zorluk yaşayabilir.

Sonuç olarak, The Fall Guy, başarılı bir aksiyon romantik komedi olarak izleyicilere keyifli anlar yaşatabilir, ancak Barbie & Oppenheimer'ın ulaştığı çapta bir fenomen olması muhtemel değil. Her iki film de izleyici kitlesine hitap edecek olsa da, Barbie & Oppenheimer'ın bıraktığı büyük izi tekrarlamak zor bir görev olacak gibi duruyor.