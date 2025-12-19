Sabancı Vakfı 10. Kısa Film Yarışması’nın finalistleri belli oldu

Sabancı Vakfı 10. Kısa Film Yarışması’nda finale kalan filmler belirlendi. Bu yıl “Eğitimde Eşitsizlikler” temasıyla düzenlenen yarışma, çocuklar ve gençlerin eğitim hayatlarında karşılaştığı engelleri gündeme taşıyarak farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Finale kalan 14 film arasından dereceye girmeye hak kazananlar, “Kayıtsız Kalma” sloganıyla 21 Ocak 2026’da Sabancı Center’da gerçekleştirilecek ödül töreninde açıklanacak.

2016 yılından bu yana düzenlenen Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması’na toplam 2 bin 269 film başvurusu yapıldı. 10'uncu yılında Türkiye’nin 34 şehrinden 163 kısa film başvurusunun geldiği yarışmaya 18–24 yaş arası yönetmenlerin ilgisi ise dikkat çekti.

TOPLAM 170 BİN TL ÖDÜL

Yarışmada finale kalan 14 kısa film, jüri tarafından değerlendirilecek ve dereceye girmeye hak kazanan 3 kısa film belirlenecek. Yarışma temasına en uygun şekilde eserini hazırlayan, kriterlere uyan, akılda kalıcı ve yaratıcı bulunan kısa filmlerin birincisine 80 bin TL, ikincisine 60 bin TL, üçüncüsü ve Sosyal Etki Ödülü kazananına da 30 bin TL ödül verilecek.

FİNALE KALAN FİLMLER: