Sagopa Kajmer ve Fuat Ergin sosyal medyada küfürleşti

Yayınlanma: 23.01.2024 - 16:41

Güncelleme: 23.01.2024 - 16:41

Türk rap müziğinin tanınmış isimleri Sagopa Kajmer ve Fuat Ergin, geçen günlerde X sitesi üzerinden küfürlü tartışma yaşadı. Sagopa Kajmer, Ergin’in bir programda kendisi ve Ceza hakkında “en büyük şanslarının kendisi ile kıyaslanmak" olduğunu söylemesi üzerine şunları yazdı: “Ben ve Ceza ile kendini kıyaslama bu 1. Osmanlıca sözlükler karıştırıp söz yazma bu 2. Ayrıca bana ne mikrofon aldın ne de müzik programı aldın bu 3. Bir de şu s...k şarkını dinle.” Sagopa Kajmer gönderisine Fuat’ın “Rast Gel Kazara” şarkısını da ekledi.

Fuat Ergin de Sagopa Kajmer'e küfürle yanıt verdi. Ergin paylaşımında, "S...k senin tarikat t..ğı yalamış kariyerindir. Asıl sana söylenecek sözleri bana atıp g..nü kurtarmaya çalışma, sözlük ve müzik hırsızı da sensin. Beni arayıp şarkılarını dinlettiğini daha anlatmadım. Bildiğin her şeyi benden gördün. İlk nameleri de ben yaptım. Kötü kopya" dedi.

UZUN YILLARDIR SÜREN KAVGA

Bu tartışma üzerine iki ismin arasındaki kavganın ne olduğu merak edilir oldu. Ancak 3 isim ve diğer rap müzisyenleri arasındaki arkadaşlık ve tartışma çok uzun yıllar öncesine dayanıyor.

2004 yılında çıkan Ceza’nın “Rapstar” albümünde hem Fuat, hem de Sagopa Kajmer’le düetleri bulunuyordu. Bu tarihlerde üç ismin de arasının iyi olduğu biliniyordu. Daha sonra Sagopa ve Ceza birbirlerine “diss” atarlarken, Fuat Ergin ise iki isme birden “diss” atmaya başladı.

Uzun yıllar “dissleşmeler” çok sayıda albüm ve şarkıya yol açtı. Bu sırada Sagopa Kajmer’in iki isme de dava açtığı iddia edildi. Son yıllarda ise Ceza ve Sagopa Kajmer arasında buzların eridiğine dair emareler belirmeye başladı.

Sagopa Kajmer ve Ceza

CEZA VE SAGOPA BUZLARI ERİTTİ Mİ?

Sagopa Kajmer, birkaç yıl önce "Biz Türkçe Rap'in 4 temel taşıyız" diyerek bir eski ismiyle “tweet” attı. Fuat Ergin, Ceza ve Dr. Fucks bu gönderide etiketliydi. Kajmer 2019 yılında Ceza’nın babasının ölümü üzerine başsağlığı diledi. Ceza da bu tweet’e yanıt verdi. Ceza 2022 yılında ise prodüktörlüğünü Sagopa Kajmer’in yaptığı “Med Cezir” albümünün 20. yılını kutladı.

Fuat

FUAT'TAN AĞIR SÖZLER

İki isim birbiriyle buzları eritirken Fuat Ergin uzatılan bütün zeytin dallarını reddetti. Ergin, "Biz Türkçe Rap'in 4 temel taşıyız" tweet’ine hiçbir yanıt vermedi.

Ceza’nın bu süreçte bazı şarkılarda gizliden gizliye Fuat’a diss attığı konuşuldu. Ancak 2022 yılında hayatını kaybeden rapçi Beta’nın anısına yapılan albümde Ceza’nın kendisine diss attığını söyleyen Fuat, Instagram üzerinden şu uzun yazıyı yazdı: “Lan oğlum sen harbiden kafayı yemişsin @cezagram. 2005’ten beri back vokallere birilerinin arkasına saklanarak bana diss atmaya çalışıyorsun. Şimdi de ölmüş çocuğun arkasına mı sığınıp gizli saklı, korkak korkak diss attın lan? Yazamadın değil mi orada Beta için iki duygulu satır? Seni çelenk gönderdiğin cenazede elimle gömdüm lan ben Beta’yı haberin var mı bu yaptığından ka*pe? Ya milyon dinlenince ya ölünce senin çakma üstatlığın. Zaten foyan ortaya çıkınca 2-3 geyik destek telaşın da yetmez. Yerin meşrubat firmalarının, yandaş belediyelerin kıçında kaypakça kariyer yapmak. Hip Hop’la alakan yok. Her şeyi sadece kendi için isteyen, yıllarca Hip Hop’ın duruşunu sömüren, belli bir duruşu, gustosu olmayan, özünde bencil bi’ popçusun sen, dandik. Yakında sinsi sinsi yandaş belediyelerde konser verdiğini, yandaş basına yavşadığını da unutturursun, omurgan yok ki. Bunu dedirttin sonunda ya, Sagopa’nın çeyreği bile adam değilmişsin, g*t kılıymışsın. Şimdi sinir krizi içinde çeneni sıka sıka PS oyuna çürü. Ve bekle... Bekle! Just ait. Hakkında bildiğim her şeyi anlatacağım. Son!” Ceza bu gönderinin ardından sessizliğini korudu.