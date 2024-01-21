Sosyal medyada küfürleştiler: Sagopa Kajmer ve Fuat Ergin birbirine girdi
Türkiye’nin rap camiasında iki önemli ismi sosyal medya üzerinden birbirine girdi. Sagopa Kajmer ile Fuat Ergin ‘kıyaslama’ kavgasında küfürleşti.
Rap camiasının en eski isimlerinden Sagopa Kajmer ile Fuat Ergin sosyal medya üzerinden birbirlerine küfür etti.
Kajmer'in "Ben ve @ceza_ed ile kendini kıyaslama bu 1.
Osmanlıca sözlükler karıştırıp söz yazma bu 2.
Ayrıca bana ne mikrofon aldın ne de müzik programı aldın bu 3" paylaşımına yerli hip hop/rap kültürünün önemli isimlerinden Ergin’den sert bir yanıt geldi.
Ergin, Kajmer'i alıntılayarak "Beni arayıp şarkılarını dinlettiğini daha anlatmadım. Bildiğin her şeyi benden gördün. İlk nağmeleri de ben yaptım. Kötü kopya" cevabını verdi.
İKİ ÜNLÜ YÖNETMEN DE KAVGA ETMİŞTİ
Türk sinemasının iki yönetmeni Nuri Bilge Ceylan ile Zeki Demirkubuz arasındaki 'intihal' tartışması uzun yıllardır sürüyor. Zeki Demirkubuz ve Nuri Bilge Ceylan arasında geçen tartışma gündemi uzun süre meşgul etmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Altınok'tan anketlere tepki
- Araştırma: Işık sensöründen gözetleniyor olabilirsiniz
- 'İki çocuk verelim' iddiası!
- 'Bu bir yüzleşmedir'
- 3. Dünya Savaşı'na hazırlanıyorlar!
- İktidardan emekliler için 'yeni bir zam' hazırlığı!
- AKP'nin İstanbul adayları açıklandı
- Maçoğlu’ndan Fatih Portakal’a yanıt!
- İktidar Gaye Erkan'ı gözden çıkardı mı?
- İstanbul için iki aday daha gelebilir!