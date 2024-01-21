Sosyal medyada küfürleştiler: Sagopa Kajmer ve Fuat Ergin birbirine girdi

Yayınlanma: 21.01.2024 - 12:33

Güncelleme: 21.01.2024 - 12:35

Rap camiasının en eski isimlerinden Sagopa Kajmer ile Fuat Ergin sosyal medya üzerinden birbirlerine küfür etti.

Kajmer'in "Ben ve @ceza_ed ile kendini kıyaslama bu 1.

Osmanlıca sözlükler karıştırıp söz yazma bu 2.

Ayrıca bana ne mikrofon aldın ne de müzik programı aldın bu 3" paylaşımına yerli hip hop/rap kültürünün önemli isimlerinden Ergin’den sert bir yanıt geldi.

Ergin, Kajmer'i alıntılayarak "Beni arayıp şarkılarını dinlettiğini daha anlatmadım. Bildiğin her şeyi benden gördün. İlk nağmeleri de ben yaptım. Kötü kopya" cevabını verdi.

İKİ ÜNLÜ YÖNETMEN DE KAVGA ETMİŞTİ

Türk sinemasının iki yönetmeni Nuri Bilge Ceylan ile Zeki Demirkubuz arasındaki 'intihal' tartışması uzun yıllardır sürüyor. Zeki Demirkubuz ve Nuri Bilge Ceylan arasında geçen tartışma gündemi uzun süre meşgul etmişti.