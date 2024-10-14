Sahnede 60 Yıl

Yayınlanma: 14.10.2024 - 14:24

Güncelleme: 14.10.2024 - 14:24

Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Sahnesi'nde oynadığı Tiyatro Kare'nin "Ahududu" oyunu sonunda 60. Sanat yılı kutlanan Suna Keskin'e plaketini Nedim Saban sundu. Bedirhan Dökmeoğlu'nun hazırladığı "Sahnede Geçen 60 Yıl Suna Keskin Belgesi" ile başlayan Ceyda Düvenci'nin sunduğu gecede genç oyunculara çok değer veren usta oyuncu Erol Keskin adına konan ödülün ilki, "Aşık Şekspir"; "Sevgili Arsız Ölüm-Dirmit"; "Şimdi"; "Hizmetçiler" oyunlarının başarılı oyuncusu Erden'e verildi.

Onu ilk kez Dormen Tiyatrosu'nda sahneye çıkardığı için minnettar olduğu Haldun Dormen'i "60'da var ama 70 de var burda" diyerek selamlayan Suna Keskin, "Tabii ki 60 yıl da çok önemli ama bu ödül daha önemli. Bu mesleği, aşkla sevgiyle sürdüreceğine inanıyor, bunu yürekten temenni ediyorum. Aktörlüğün saygınlığını sahnede gösteren Erol Keskin adına konan ödülün ilkini Nezaket Erden'e teslim ediyorum." dedi.



Törende gözyaşlarını tutamayan Erden, "Bu ülke şartlarında 60 sahnede olmaya devam eden tüm baskılara, tüm hak ihlallerine rağmen sahnede olan bir kadın var karşımda. Bu benim için inanılmaz ilham, güç, gurur verici birşey." sözleriyle Suna Keskin'e ve verdikleri mücadele için özellikle kadın oyunculara çok teşekkür ederek Hayati Arslanoğlu'nun tasarladığı ödül heykelini aldı.

Bu özel geceye aralarında İBBŞT Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşseven, Dikmen Gürün, Hülya Karakaş, Nevra Serezli, Hakan Altıner, Çiçek Dilligil, Dilek Türker'in de olduğu çok sayıda tiyatro insanı katıldı.