Sahnenin Gülen Yüzü: Mahir Elvan’a Komedi Dalında En İyi Erkek Oyuncu Ödülü





Trabzon Devlet Tiyatrosu sanatçısı Mahir Elvan, 12. Uluslararası Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri’nde “Dolu Düşün Boş Konuş” oyunundaki performansıyla Komedi Dalında En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’ne layık görüldü. Oyunculuğun yanı sıra tiyatro eğitimi, sosyal sorumluluk projeleri ve bilim-sanat entegrasyonu alanlarında da aktif rol alan Elvan, tiyatroyu bir “iyileştirme ve sorumluluk biçimi” olarak tanımlıyor.

Trabzon Devlet Tiyatrosu’nun deneyimli oyuncularından Mahir Elvan, Steven Berkoff’un yazdığı ve Haluk Bilginer’in Türkçeye çevirdiği “Dolu Düşün Boş Konuş” oyununda canlandırdığı Henry karakteriyle dikkat çekti. Oyuncu, bu performansıyla 12. Uluslararası Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri kapsamında Komedi Dalında En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi oldu. Başarılı sanatçı daha önce de “Kuyucaklı Yusuf” oyunundaki Ali rolüyle Direklerarası Seyirci Ödülleri’nde benzer bir başarıya imza atmıştı.

“Sahne tozunu yutalı yıllar oldu,” diyen Elvan, sosyal medya paylaşımında duygularını şu sözlerle ifade etti: “Her karakterde biraz daha öğrenerek, her alkışta çokça iyileşerek geldim bu günlere. Bu ödül, içime işleyen yorgunlukları, provalarda dökülen terleri ve kimi zaman içime attığım kırgınlıkları bile anlamlı kılıyor.”

Sanat, Eğitim ve Sosyal Sorumluluğun Kesişiminde

Tiyatroya 11 yıldır Trabzon Devlet Tiyatrosu sahnelerinde emek veren Elvan, bugüne dek 21 farklı oyunda rol aldı. Oyunculuğun yanı sıra tiyatro ve diksiyon eğitmenliği de yapan sanatçı, 12 farklı kurumda eğitim verdi, aralarında üniversiteler ve halk eğitim merkezlerinin de bulunduğu yüzlerce öğrenciyle sahne deneyimini paylaştı.

Sanatçının özel tiyatro alanındaki çalışmaları da dikkat çekici. Trabzon Oda Tiyatrosu’nun sanat yönetmenliğini üstlenen Elvan, sosyal sorumluluk projeleriyle de öne çıkıyor. “İçimde Sanat Var” adlı Avrupa Birliği destekli CultureCivic projesi kapsamında gençlerle birlikte 30 farklı atölye gerçekleştiren Elvan, aynı zamanda birlikte yazdıkları “İlk Portre” adlı oyunu sahneye taşıdı.

Tiyatroyla İyileşmek ve Paylaşmak

Toplumsal duyarlılığı merkeze alan Elvan, T.C. İçişleri Bakanlığı ile birlikte, gençleri zararlı alışkanlıklardan korumayı amaçlayan üç oyunun yazım ve sahneleme sürecine katkı sundu: “Kurtuluş”, “Gerçeğe Uyanış” ve “Tuzak”. Bu oyunların yanı sıra “Hastanede Tiyatro” projesiyle Trabzon’daki hastanelerin koridorlarını sahneye dönüştürdü. “Sevgi Yolu” adlı çocuk oyununu sahnelerken, bir çocuğun gülümsemesini “tüm sahne ışıklarından daha değerli” olarak tanımladı.

Elvan’ın kurucularından olduğu tiyatro topluluğu geçtiğimiz sezon 6 öğrenciye burs verirken, 20 öğrenciye de ücretsiz eğitim sağladı. Yeni sezonda sahnelenecek “Kleopatra’ya Ne Oldu?” adlı oyunun tüm geliri SMA hastası çocuklara ve hayvan derneklerine bağışlanacak.

Sanat ve Bilim Aynı Sahneyi Paylaşıyor

Mahir Elvan, tiyatro ile bilimin kesiştiği projeler üretmeye devam ediyor; 2025 yılı için Avrupa Birliği CultureCivic programına “ARTExchange: Kültürel Sanat, Kültürel Değişim” adlı projeyle başvuruda bulundu.

Sanat anlayışını şu cümleyle özetleyen Elvan, tiyatronun yalnızca bir meslek değil, bir yaşam biçimi olduğuna inanıyor: “Sanat benim için sadece bir sahne değil; bir yol, bir iyileşme ve bir sorumluluk biçimidir.”