"Şahsiyet" dizisi ikinci sezonuyla geri dönüyor: Agâh Beyoğlu'nun maceraları devam ediyor...

Yayınlanma: 01.11.2023 - 11:45

Güncelleme: 01.11.2023 - 11:45

Şahsiyet dizisinin yönetmen koltuğunda Onur Saylak otururken senaristliğini Hakan Günday üstleniyor. 17 Mart 2018 tarihinde PuhuTV üzerinden yayımlanmaya başlayan dizide Agâh Beyoğlu karakterine hayat veren Haluk Bilginer, performansıyla Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu seçildi.

Şahsiyet dizisi, ilk sezonuyla büyük bir beğeni kazandı ve özellikle Haluk Bilginer'in performansı büyük takdir topladı. 5 yılından ardından dizinin ikinci sezonu geliyor. GAİN'de yayımlanacak olan dizinin ilk bölüm 13 Kasım'da izleyicilerle buluşacak.

ŞAHSİYET DİZİSİNDE KİMLER OYNUYOR?

Haluk Bilginer - Agâh Beyoğlu

Cansu Dere - Nevra Elmas

Recep Usta

Metin Akdülger

Rabia Soytürk

Müjde Ar

Şebnem Bozoklu

Fırat Topkorur

Necip Memili

Hüseyin Avni Danyal

İbrahim Selim

Ayhan Kavas

Şenay Gürler

Hümeyra

Önder Selen

Cem Baza

Ayşen İnci

Avni Yalçın

ŞAHSİYET DİZİSİNİN KONUSU NE?

Agah, adli katip memurluğundan emekli olan bir adamdır ve Beyoğlu'nda münzevi bir yaşam sürmektedir. Ancak Agah'ın hayatı, kendisine alzheimer teşhisi konulmasıyla altüst olur. Alzheimer hastalığı nedeniyle zamanla tüm anılarını unutacaktır. Bu durumun acısını yaşayan Agah, hastalığının bir fırsat olduğunu keşfeder.

Agah, uzun süredir ertelediği bir cinayeti işlemenin tam zamanı olduğunu düşünür, çünkü hastalığı nedeniyle bu suçu unutacaktır ve vicdan azabı çekmeyecektir. Agah'ın aldığı bu karar sadece kendi hayatını değil, cinayet büro amiri olan Nevra'nın da yaşamını etkileyecektir.

Dizi, Haluk Bilginer'in çarpıcı performansı ve etkileyici hikayesi ile büyük bir başarı elde etti ve ödüller kazandı. Yeni sezonda da izleyicileri büyülemeye devam etmesi bekleniyor. İşte ikinci sezondan ilk fragman...