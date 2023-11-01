"Şahsiyet" dizisi ikinci sezonuyla geri dönüyor: Agâh Beyoğlu'nun maceraları devam ediyor...
"Şahsiyet" dizisi, Türk televizyonunun öne çıkan yapımlarından biri olarak büyük bir heyecanla beklenen ikinci sezonu için geri dönüşünü müjdeliyor. Başrollerinde Haluk Bilginer'in başarılı performansıyla göz doldurduğu bu dizi, Onur Saylak'ın yönetmenliği ve Hakan Günday'ın senaristliği ile izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunmuştu.
Şahsiyet dizisinin yönetmen koltuğunda Onur Saylak otururken senaristliğini Hakan Günday üstleniyor. 17 Mart 2018 tarihinde PuhuTV üzerinden yayımlanmaya başlayan dizide Agâh Beyoğlu karakterine hayat veren Haluk Bilginer, performansıyla Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu seçildi.
Şahsiyet dizisi, ilk sezonuyla büyük bir beğeni kazandı ve özellikle Haluk Bilginer'in performansı büyük takdir topladı. 5 yılından ardından dizinin ikinci sezonu geliyor. GAİN'de yayımlanacak olan dizinin ilk bölüm 13 Kasım'da izleyicilerle buluşacak.
ŞAHSİYET DİZİSİNDE KİMLER OYNUYOR?
Haluk Bilginer - Agâh Beyoğlu
Cansu Dere - Nevra Elmas
Recep Usta
Metin Akdülger
Rabia Soytürk
Müjde Ar
Şebnem Bozoklu
Fırat Topkorur
Necip Memili
Hüseyin Avni Danyal
İbrahim Selim
Ayhan Kavas
Şenay Gürler
Hümeyra
Önder Selen
Cem Baza
Ayşen İnci
Avni Yalçın
ŞAHSİYET DİZİSİNİN KONUSU NE?
Agah, adli katip memurluğundan emekli olan bir adamdır ve Beyoğlu'nda münzevi bir yaşam sürmektedir. Ancak Agah'ın hayatı, kendisine alzheimer teşhisi konulmasıyla altüst olur. Alzheimer hastalığı nedeniyle zamanla tüm anılarını unutacaktır. Bu durumun acısını yaşayan Agah, hastalığının bir fırsat olduğunu keşfeder.
Agah, uzun süredir ertelediği bir cinayeti işlemenin tam zamanı olduğunu düşünür, çünkü hastalığı nedeniyle bu suçu unutacaktır ve vicdan azabı çekmeyecektir. Agah'ın aldığı bu karar sadece kendi hayatını değil, cinayet büro amiri olan Nevra'nın da yaşamını etkileyecektir.
Dizi, Haluk Bilginer'in çarpıcı performansı ve etkileyici hikayesi ile büyük bir başarı elde etti ve ödüller kazandı. Yeni sezonda da izleyicileri büyülemeye devam etmesi bekleniyor. İşte ikinci sezondan ilk fragman...
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