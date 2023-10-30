Yargı dizisinde Cumhuriyetin 100’üncü yılına özel sahne
Yargı dizisinde Cumhuriyetin 100’üncü yılına özel hazırlanan sahne izleyicilerden büyük beğeni aldı. Dizinin ilk sahnesinde oyuncular farklı mekanlarda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün konuşmasını dinlerken konuşmanın ardından oyuncuların 100’üncü yıla özel mesajları yayınlandı.
Yargı dün akşam 69’uncu bölümü ile ekrana geldi. Dzi, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına özel çekilen sahnesiyle sosyal medyanın gündemine oturdu.
Hem oyuncuları hem de izleyicileri duygulandıran bu sahneye sosyal medyadan övgüler yağdı.
Dizi gece boyunca #Yargı, #Mercan ve #Yekta etiketleriyle gündemde yerini aldı.
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