'Şahsiyet' dizisinin 2. sezon tarihi duyuruldu
Haluk Bilginer’e Uluslararası Emmy Ödülü kazandıran ‘Şahsiyet’ dizisinin ikinci sezonu için tarih verildi. Yapım bu sezon GAİN’de izleyiciyle buluşacak.
Şahsiyet 2. sezon ile ekranlara geri dönüyor. Haluk Bilginer’e Uluslararası Emmy Ödülü kazandıran yapımın yeni sezonu GAİN üzerinden izleyicilerle buluşturulacak.
2018 yılında mini dizi olarak yayınlanan Şahsiyet, emekli adliye memuru Agâh Beyoğlu’nun Alzheimer teşhisi almasıyla başlayan cinayetlerle dolu maceralarını konu alıyordu.
Haluk Bilginer’in 47. Uluslararası Emmy Ödülleri’nde En İyi Erkek Oyuncu Performansı dalında ödüle değer bulunmasıyla dünya çapında ün kazanan Şahsiyet dizisi, daha sonra El Asesino Del Olvido adıyla Meksika televizyonuna da uyarlanmıştı.
Daha, Uysallar ve Boğa Boğa’nın yönetmeni Onur Saylak’ın yönetmenliğini üstlendiği dizinin senaryosunu ise yeraltı edebiyatı temalı eserleriyle tanınan Hakan Günday kaleme almıştı.
2. SEZON TARİHİ BELLİ OLDU
Son olarak, dizinin yeni sezon tarihi de açıklandı. ‘Şahsiyet’ dizisinin 2. sezonu 13 Kasım’da GAİN’de izleyiciyle buluşacak.
Onur Saylak’ın yönettiği, senaryosunu Hakan Günday’ın yazdığı ‘Şahsiyet’ 2018’de 12 bölüm olarak Puhutv’de yayınlanmıştı. 10 bölümlük ikinci sezonda, Bilginer’in canlandırdığı Agah Beyoğlu’nun kızıyla ilişkisi üzerine yoğunlaşılacak.
"Siz hiç ölümden döndünüz mü? Ben döndüm... Ama nereye döndüm?" #Şahsiyet II. Fasıl 13 Kasım'da sadece GAİN'de! pic.twitter.com/VetAfB1Idc— GAİN (@GainMedya) October 30, 2023
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