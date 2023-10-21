Sahte gerçekliği irdeleyen sergi

Yayınlanma: 21.10.2023 - 10:39

Güncelleme: 21.10.2023 - 10:39

İstanbul Suluboya Topluluğu Derneği’nin kurucularından ressam Dilşad Atasoy ile gazeteci-yazar Oya Doğan’ın birlikte gerçekleştirdiği, proje yöneticiliğini Ceren Atasoy’un üstlendiği, 21 eser ile enstelasyonların yer aldığı “Sahte Gerçeklik: Oksimoron” sergisi 21 Ekim Cumartesi Nişantaşı Ovoo Art Galeri’de açılıyor.

Atasoy ve Doğan siyasetten sanata, iklimden sağlığa, ekonomiden duygulara, nicelikten niteliğe bu yüzyılın teslim olduğunu ileri sürdükleri sahte gerçekliği irdeliyor, düşündürmeyi amaçlayarak, edebiyatla resmi buluşturuyorlar.