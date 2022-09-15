Sahte içki için etil alkol yapımında kullanılan 1 ton kimyasal ele geçirildi
Bursa'da, sahte içki imalathanesine dönüştürülen depoda etil alkol yapımında kullanılan 1 ton kimyasal sıvı bulundu.
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde alkollü içki kaçakçılığı ile mücadele kapsamında 'Zincir' kod adlı operasyon düzenlendi.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu kapsamda yaptıkları çalışmada, Nilüfer ilçesinde bir depoda sahte alkol üretildiği bilgisine ulaştı.
Teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için harekete geçen ekipler, depoya baskın yaptı.
Operasyonda, etil alkol yapımında kullanılan 1 ton kimyasal sıvı, 20 litre etil alkol, değişik ebatlarda 26 fiber tank, alkol üretiminde kullanılan iki elektrikli kazan, 1200 boş bidon, 250 karton koli ve 3 forklift ele geçirildi.
Depoyu mühürleyen ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
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