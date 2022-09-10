Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı duyurdu: Alkol fiyatlarına bir zam daha

10 Eylül 2022 Cumartesi, 14:06

Alkol ürünlerine art arda zam gelmeye devam ediyor.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, alkollü içeceklere yüze 15 maliyet zammı geldiğini açıkladı.

Dündar, sosyal medya hesabından listeyi paylaştı:

Resmi Gazete'de mayıs sonunda yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca sigara ve alkollü içeceklerde uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) yükseltilmişti. Alkol derecesi yüzde 22 ve üzeri olan içkilerde asgari maktu vergi tutarı 481,98 TL'den 602,48 TL'ye, sigaradan alınan ÖTV de 0,71 TL'den 0,78 TL'ye yükseltilmişti. Bu kararla, alkollü içeceklerde ÖTV yüzde 25, sigarada da yüzde 10 arttı.

ŞARABA ZAM GELDİ

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş ise Twitter hesabından 6 eylülde şarap çeşitlerine yüzde 20-25 arası zam geldiğini açıkladı.