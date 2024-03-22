Şair Ataol Behramoğlu, Küçükçekmece'de söyleşiye katıldı

Yayınlanma: 22.03.2024 - 12:36

Güncelleme: 22.03.2024 - 12:36

Küçükçekmece Belediyesi, ‘İmzalı Kitaplar Müzesi Söyleşileri’nde şair, yazar ve akademisyen Ataol Behramoğlu’nu ağırladı. Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen söyleşide usta kalem, okuma yazma serüvenini ve yaşamından anekdotları gençlerle paylaşarak, merak edilen soruları yanıtladı. Söyleşinin moderatörlüğünü yazar Metin Celal yaptı.

Günümüz Türk ve Dünya edebiyatında bir kuraklık olduğunu ifade eden usta şair, “Son dönemde Dünya edebiyatında bir kuraklık var. Nobel almış falan ülkenin yazarına, eserine bakıyorsun artık merak bile etmiyorsun, ne yazmış diye. Bana sorarsanız kapitalizmin dünyayı ve insan ilişkilerini kuruttuğunu düşünüyorum. Türkiye’ye bakarsak da büyük bir kültürsüzlük ortaya çıktı. Şiir nasıl yazacaksın çocukluktan itibaren şiir sevgisiyle büyümediysen, bir şeyler öğrenmediysen? Sonradan eline kalem alarak şiir yazılmaz ki” diye konuştu.

Şiir yazarken kendisine ilham veren konuları gençlerle paylaşan Ataol Behramoğlu, öncelikle şiiri çok sevmek gerektiğini belirterek “Şiir yazmak isteyenlerin kendini gösterme amacından uzaklaşarak sevdiği için şiir yazması gerekir. Beni şiir yazarken en çok bahar ve dramatik şeyler etkiliyor. Duygusal, ince şeylerden besleniyorum. İnsanı ilgilendiren şeyler, şairi de etkiler” dedi.

Ataol Behramoğlu, dillere pelesenk olan ‘Yaşadıklarımdan Öğrendiğim Bir Şey Var’ şiirini de davetliler için okuyarak, kitaplarını imzaladı. Söyleşi sonunda Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç, Behramoğlu’na Küçükçekmece Belediyesi yayını ‘İmzalı Kitaplar Müzesi’ kitabını hediye etti.

İmzalı Müze, Ataol Behramoğlu koleksiyonundan, ‘Behçet Necatigil –Beyler, Can Yücel- Ölüm ve Oğlum, Ceyhun Atuf Kansu- Yanık Hava, Aziz Nesin – Surname, Yaşar Kemal- Üç Anadolu Efsanesi’ gibi Türk edebiyatının kült ve birinci baskı eserlerine 1 ay boyunca ev sahipliği yapacak.