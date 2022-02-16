Şair Salih Bolat, son yolculuğuna şiirlerle uğurlandı

16 Şubat 2022 Çarşamba, 04:00

Koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede 13 Şubat günü 66 yaşında hayatını kaybeden şair Salih Bolat, dün Kadıköy Yeldeğirmeni Sanat Merkezi’ndeki törenin ardından Büyükada Mezarlığı’nda toprağa verildi. Yeldeğirmeni’ndeki törene Bolat’ın yakınları, şair arkadaşları ve sevenleri katıldı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da törende yer aldı.

Törende şairin doğaya verdiği önem, doğa şiirleri, içtenliği ve inceliği vurgulandı. Yazar Mustafa Köz, “Salih’in kuşları hep dolaşacak, onun anıları hep bizimle olacak. Büyükada’da çok sevdiği Melih (Cevdet Anday) ağabeyiyle birlikte yeni şiirler yazacak” dedi. Yakın arkadaşları şair Gökçenur Ç., Cenk Kolçak ve Emrullah Alp şairin şiirlerini okudu. Bolat’ın kendi şiirlerini seslendirdiği bir video gösterimi de yapıldı.

BİLGE İNSAN...

Bolat’ın hayat arkadaşı Berken Döner, törende yaptığı konuşmada, “Acımızı paylaşmaya, omuz vermeye geldiniz, büyük şairi ve bilgeyi uğurluyoruz. Salihsiz bir hayat nasıl yaşanır, bilmiyorum. Bir şiirinde diyor ki, ‘Bilmediğin bir yola çıkarsan eğer, sakın vazgeçme; göğü, kırları ve denizi yanına al.’ Ben birazdan onu göğe, kırlara ve denize emanet edeceğim. Bu can bu tende durduğu müddetçe onun adını onurla yaşatmaktan asla vazgeçmeyeceğim. Bir gün yeniden karşılacağız sevgilim” ifadelerini kullandı.

"AYSAN, ALTIOK VE BOLAT..."

Bolat’ın şair dostlarından Metin Altıok’un kızı Zeynep Altıok da törende konuştu. Altıok, “1993 senesinde Behçet Aysan, Salih Bolat ve Metin Altıok, Ankara’da bir edebiyat buluşmasında kitaplarını okumuşlar. Evde üçünün ses kaydının kasedi var. Ben Salih’i babamdan emanet diye gördüm. Sanki oradan bize göz kulak olsun diye babam tarafından gönderilmiş iyi bir ruh olarak tanıdım. Salih, Metin Altıok Şiir Ödülü’nün sahibi oldu, sonra da jürisi. Şimdi, bize de Salih’i yeniden dostlarına, şair arkadaşlarına uğurlamak, onlara emanet etmek düşüyor. Şiirleriyle hep bizimle olmaya devam edecek” dedi.

PEN: ŞİİRLERİYLE YAŞAYACAK

PEN Türkiye Yazarlar Derneği de Salih Bolat için bir açıklama yayımladı. “Salih Bolat unutulmaz şiirleriyle yaşayacak” denilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Günler kısaldı. Bir bir azalmakta Ankara’nın gençleri. Salih Bolat da şiirini bilgelikle buluşturup göç eyledi. Usuldu, sabırlıydı, özenliydi. Kuşağı içinde de genel çizginin, başat eğilimlerin dışındaydı. Binbir incelikle oluşturduğu şiiriyle insanı doğanın yalınlığına, göğün yüksekliğine, suyun derinliğine ilerletmeyi hep sürdürdü. Şiirine bakanlar ondaki olgunluğu görecekler ve zamanı durduracak tek şeyin şiir olduğunu düşünecekler: ‘Küpünde dinlenen şarap; yaz göğü/fazla bir şey istemiyoruz, yaşamaktan başka/anlamak istiyoruz, ters dönmüş böceği / dinlemek istiyoruz, taştaki yosunun türküsünü.’ Salih Bolat unutulmaz şiirleriyle kuşaklar boyu okunacak, devridaim olsun.”

