Nâzım Hikmet Dostluk Ödülü'nün sahibi Zeynep Oral oldu
Moskova Nâzım Hikmet Vakfı’nın her yıl verdiği Nâzım Hikmet Dostluk Ödülü’nün bu yılki sahipleri belli oldu.
Bu yıl “Nâzım Hikmet Dostluk Ödülü” daha önceki yıllarda yapıldığı gibi bir Türk bir de Rus tarafı olmak üzere iki ayrı isme takdim edilecek.
Rus tarafında Nâzım Hikmet’in büyük aşkı ve eşi Vera Tulyakova-Hikmet’in kızı, tiyatro bilimci ve profesör Anna Anatolyevna Stepanova; Türk tarafında ise tiyatro eleştirmeni, gazeteci, yazar ve PEN Yazarlar Derneği Türkiye Başkanı Zeynep Oral’a verilecek.
Stepanova ve Oral Türkiye ile Rusya arasındaki kültürel bağların gelişmesine ve Nâzım Hikmet’in edebi mirasının korunmasına yönelik katkılarından ötürü ödüllerin sahibi olacaklar.
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