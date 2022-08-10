Saklı kent Ani görenleri büyülüyor

10 Ağustos 2022 Çarşamba, 12:03

Ani, "Dünya Kenti", "Medeniyetler Beşiği", "Binbir Kilise" ve "40 Kapılı Şehir" olarak da adlandırılan 961-1045 yılları arasında Pakraduni Hanedanlığı döneminde Ermeni hükümdarlarına başkentlik yapan 11. ve 12. yüzyıla ait İslam mimarisi eserlerini de bünyesinde barındırıyor.

Ani, "Dinsel mozaik" örneği olarak da dikkatleri üzerine çekiyor; geçmişte hem İslamiyet'i, hem Hıristiyanlığı hem de Şamanizm gibi mezhepleri içinde barındırırken, günümüzde de hem cami, hem kilise hem de ateş tapınakları 100-150 metre aralıklarla yan yana eşsiz güzellik sunuyor.



Türkiye'den ve Dünya'dan her yıl binlerce ziyaretçisine kapılarını açan Ani Ören Yeri, özellikle Kars'a gelenlerin ilk ziyaret ettikleri yer oluyor.

